連續8起恐攻 斯里蘭卡宵禁

2019-04-22

內戰結束10年後最嚴重暴力攻擊

〔編譯魏國金、記者呂伊萱／綜合報導〕南亞島國斯里蘭卡二十一日發生內戰結束十年以來最嚴重的暴力攻擊事件！三座正舉行復活節主日彌撒的羅馬天主教堂及四家高檔飯店，幾乎同步慘遭威力強大的炸彈襲擊，之後在警方展開搜索行動時，又發生一起爆炸。警方指出，這八起連環爆炸多半為自殺攻擊，造成至少二○七人喪生，其中三十五人為外籍人士，另有四百五十餘人受傷，且傷亡人數恐持續攀升。目前尚未有任何組織出面承擔責任，但當局判定穆斯林極端組織涉有重嫌。

1台籍客被割傷 外交部調升旅遊警戒

對此，我外交部調升斯國旅遊警示燈號，自灰色提升為橙色，建議國人近期非必要避免前往當地旅行。外交部掌握有一名我國人在疏散時遭玻璃割傷，已請當地台商提供協助。

這起連環爆炸始於斯國首都可倫坡知名的聖安東尼教堂（St. Anthony’s Shrine），於上午八時四十五分率先發生爆炸。數分鐘後，可倫坡以北三十二公里的內貢博鎮聖塞巴斯蒂安（St. Sebastian）教堂，以及東部城市拜蒂克洛錫安教堂（Zion）接續爆炸。可倫坡三家五星級飯店：香格里拉、金斯伯利（Kingsbury）及肉桂樹大酒店（Cinnamon Grand）也遭攻擊。中午時分，可倫坡南區代希瓦勒動物園附近的一家飯店傳出爆炸。

第八起爆炸，則是發生在可倫坡德瑪塔戈達區。據報導，三名安全人員攻堅當地一棟建物時，一名自殺炸彈客引爆炸彈，造成四人喪生。

斯國經濟改革與公共分配部部長德席瓦說，他趕赴兩家飯店與聖安東尼教堂巡視，該教堂「景象駭人」，「我看到許多斷肢散落一地，許多人罹難，包括外國人」。該教堂的屋頂被炸飛，屋瓦、玻璃及木頭碎片四散於血跡斑斑的地板上。一名當時在附近商店購物的目擊者說，「我跑進去想幫忙。神父走出來，他身上都是血，現場血流成河」。

聖塞巴斯蒂安教堂也嚴重毀損，天花板粉碎，長凳盡是血漬。香格里拉與肉桂樹大酒店都是在餐廳發生爆炸。鄰近總理官邸的肉桂樹大酒店一名經理說，「自殺炸彈客來到用餐隊伍的最前面，引爆炸彈」。

外國曾示警︰穆斯林自殺炸彈客要下手

警方表示，十天前曾接獲外國情報機構警告，斯國穆斯林極端組織NTJ（National Thowheeth Jama’ath）計畫以自殺炸彈客攻擊「知名教堂」。斯國國防部長威吉沃達奈（Ruwan Wijewardane）將這起連環攻擊案定調為宗教激進份子發動的恐怖攻擊，目前已有七名涉案者被捕。當局宣布，將原本從二十一日晚間六時至翌日清晨六時實施的宵禁延長，直到進一步通知為止，社群媒體也暫時關閉。遇害的外籍人士，包括英國人、荷蘭人、美國人、葡萄牙人、土耳其人與中國人。

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