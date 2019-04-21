馬德里北韓使館挾持案 美前陸戰隊員被捕

2019-04-21

〔編譯魏國金／綜合外電報導〕美國當局十八日逮捕一名據信二月間蒙面侵入北韓駐西班牙馬德里大使館、綑綁使館職員並竊走電腦的美國前陸戰隊員。消息來源指出，也是反北韓革命組織「自由朝鮮」成員的安恩（Christopher Ahn），十九日在洛杉磯聯邦地方法院出庭應訊。該組織致力推翻北韓領導人金正恩政權，前身為「千里馬民防」。

參加反北韓組織「自由朝鮮」

此外，美國聯邦幹員十八日也突襲「自由朝鮮」領袖艾德瑞安‧洪（Adrian Hong）住處，不過當時他不在家。艾德瑞安‧洪透過律師向華盛頓郵報發表聲明，對美國司法部因北韓政權的犯罪指控而決定逮捕美國人民感到失望，「上一位被北韓拘禁的美國公民（指美國大學生沃恩比爾），歷經殘害與折磨後返國，沒能活下來」。

西班牙法院上月公開資料指出，至少十名該組織成員闖入北韓駐馬德里大使館，挾持使館職員數小時。西國法官德拉馬塔指控艾德瑞安‧洪與另兩名男子涉案，並潛逃至美國。北韓外交部譴責該事件是「重大的恐怖攻擊」。由於時值美國總統川普與金正恩再過五天將於河內二度會面，因此立即引發該案是否為美國情報單位策動的質疑。德拉馬塔說，證據顯示「犯罪組織」犯下非法入侵、威脅、非法拘留與竊盜罪行，其中一人將竊自使館的資料交給美國聯邦調查局。

「自由朝鮮」上月聲明駁斥相關報導，表示他們是受邀進入大使館，且沒有任何政府事前得知此行動。美國國務院發言人巴拉迪諾十八日重申，美國政府與此事無關。美國司法部也不願評論逮捕行動。

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