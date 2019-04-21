烏克蘭大選辯論 諧星、總統比下跪

2019-04-21

〔編譯孫宇青／綜合報導〕烏克蘭總統大選二十一日舉行第二輪決選投票，將由尋求連任的總統波洛申科，對決非典型政治人物、喜劇演員出身的澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）。十九日的選前辯論會上，兩人激烈交鋒，還演出一起下跪的戲碼。

澤倫斯基矢言「打破陳腐的政治體制」，波洛申科則反擊其選舉訴求僅是「光鮮亮麗的包裝紙」。然而，在民眾渴望振興經濟、終結政治腐敗，並結束與俄羅斯敵對的氛圍中，澤倫斯基在所有民調中一馬當先，可望壓倒性勝出。

此次辯論會在基輔奧林匹克體育場舉行，四十一歲的澤倫斯基和五十三歲的波洛申科激辯一小時，現場湧入六萬名觀眾。參選以來不循傳統選戰模式，反而憑藉主演之連續劇《人民公僕》，以及在社群媒體Instagram與民眾互動，進而掌握選舉議題的澤倫斯基坦言：「我並非政治人物，我只是一個想打破體制的普通人。」他並向波洛申科挑明，「我就是你的錯誤和承諾所造成的結果」，成功博得滿堂彩。

波洛申科則緊咬澤倫斯基毫無政治經驗，批評其主張僅是「光鮮亮麗的包裝紙」，並抨擊他曾逃避兵役，無法正面對抗俄國總統普廷，「一名沒有任何（從政）經驗的演員，無法率領國家對抗侵略者。」針對澤倫斯基責怪其未能終止烏國東南部親俄分離主義勢力之戰事，波洛申科則反駁表示，真正的責任在於普廷。雙方辯論期間，澤倫斯基一度屈膝跪地，向命喪戰火罹難者致哀，迫使波洛申科如法炮製。

經濟困境 總統失民心

政治觀察家指出，澤倫斯基是辯論會贏家。波洛申科喊出「軍隊、語言、信仰」的選舉主軸，盼強化軍隊、推廣烏克蘭語、確立烏克蘭正教會獨立性，並無法引起經濟困窘民眾的共鳴。根據十八日公布的民調，澤倫斯基支持度高達七十三％，反觀波洛申科僅有二十七％。

另外，烏克蘭親俄派政治領袖梅德維楚克（Viktor Medvedchuk），十八日在受訪時向澤倫斯基喊話，指若日後就烏國東南部戰亂與莫斯科政府達成「和平協議」，烏國將可「數月內收復烏東、買到便宜天然氣，並獲得俄國投資」。梅德維楚克兩週前才與相識十九年的普廷會談，普廷甚至是其女兒的「教父」，外界認為他可能代表俄方對澤倫斯基的態度。

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