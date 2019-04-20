郭台銘選總統 日媒︰夏普經營恐混亂

2019-04-20

〔編譯茅毅／綜合報導〕台灣「鴻海精密工業（下稱鴻海）」董事長郭台銘十七日表示考慮角逐二○二○年一月舉行的總統大選，日本《每日新聞》當天以鴻海的日本子公司「『夏普』也可能發生經營混亂 母公司鴻海董座擬參選總統」為標題報導。

該報記者加藤美穗子寫道，由於郭台銘十七日表示考慮角逐明年總統大選，因此對於目前在鴻海旗下進行重建的夏普，似也會造成影響。夏普的經營，現由郭的心腹、鴻海出身的戴正吳兼任會長和社長。郭雖未直接參與，但他身為總公司的經營者，仍具影響力，正因為夏普的業績最近不佳，因此其「經營也可能出現混亂」。

夏普二○一六年成為鴻海子公司以來，致力於善用鴻海生產網路來降低成本，以及在中國等亞洲圈（市場）的產品銷售等。業績自此前負債總額超過資產總額的狀態谷底翻身。二○一八年三月期，達成暌違四年的全期最終盈餘。

然而，隨著中國景氣趨緩，最近情勢有變。夏普在中國仰賴鴻海銷售網的液晶電視量販，儘管短期內有助業績，卻也招致供給過多造成的價格下跌與「品牌強度」的減弱。美國「蘋果公司」乃夏普的液晶面板及電子零組件等的供貨對象，蘋果的智慧型手機「iPhone」的銷售額減少也造成影響，二○一九年三月期的合併營收預估，已二度下修。

在如此狀態下，一旦郭台銘自鴻海經營的第一線後退，勢必也將對夏普帶來影響。夏普的公關部門則表示，「夏普做為保有獨立性的企業，對於鴻海的事務不予評論」。

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