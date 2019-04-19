川金二會破局後 金正恩視察武器試射

2019-04-19

〔編譯張沛元／綜合報導〕北韓官媒十八日報導，已於十七日在領導人金正恩的視察與指導下，完成「新型戰術導向武器」試射，升高了朝鮮半島在川金二會破局之後的緊張情勢。在此同時，平壤當局要求華府讓美國國務卿龐皮歐退出新一回合的美朝核計畫談判，直言龐皮歐是美朝談判之路的擋路石，提高雙方外交對峙的籌碼。

北韓要「擋路石」龐皮歐退出核談判

北韓媒體並未說明試射武器的型號，也沒有公布照片，因此並不清楚北韓測試的究竟是何種武器，但據信應該不會是遭禁的中程或長程彈道飛彈。但有南韓專家認為，從當天陪同金正恩視察的官員，包括人民軍砲兵局長朴正川來看，北韓可能試射彈道飛彈或是新型導向飛彈。分析家還認為，北韓進行「戰術」而非「戰略」武器測試，或許意在發送「低強度」的牽制美國的信號。

南韓統一部官員表示，金正恩先是在十六日突擊視察空軍部隊與指導戰鬥機飛行員訓練，十七日又視察與指導新型武器試驗，走的顯然是深化國防力量的路線，南韓今後將持續嚴密關注北韓動向。

此外，在北韓宣布試射新型武器後，北韓外務省職司美國事務的局長權正根（Kwon Jong Gun，譯音）表示，平壤方面希望今後若與美國就核子計畫重啟對話，華府不要派出國務卿龐皮歐代表談判，應改派其他能更審慎與成熟地跟北韓溝通的人。權正根說，龐皮歐一直是美朝重啟談判的擋路石，他擔心倘若龐皮歐再次插手談判，會再度破壞氣氛與讓談判陷入糾結。

另一方面，俄國克里姆林宮十八日證實，金正恩將在「本月下旬」訪問俄國，與總統普廷舉行會談。俄方並未公布確切日期，但據日本「共同社」消息，金正恩的訪俄行程是二十四日至二十六日，將搭乘專用火車前往俄國，在海參崴的俄羅斯島與普廷舉行首次峰會。

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