報復貿易戰？ 中國拒美學者白邦瑞入境

2019-04-19

〔編譯陳正健／綜合報導〕美國總統川普的前顧問、知名中國問題學者白邦瑞（Michael Pillsbury）十七日表示，他原定前往北京出席一場學術論壇，但中國政府未及時批准他的簽證，以致他無法到場。他認為，美方近日註銷多名中國學者的入美簽證，中方顯然挾怨報復，拿他「殺雞儆猴」。

華府智庫「哈德遜研究所」資深學者白邦瑞原受北京「中國與全球化智庫」（CCG）之邀，參加該機構與中國商務部合辦的第五屆「中國與全球化論壇」。然而，白邦瑞早於三月二十二日就向中國駐華府大使館提出簽證申請，但事隔多週仍未獲批准，以致他無法於四月十四日出席論壇。他告訴路透：「這可能是微妙訊息，或只是出錯，我仍耐心等候簽證獲批。」

簽證未過 白無法出席北京論壇

白邦瑞指出，他對這次延期感到驚訝，北京以往只針對苛刻批評中國的人士。中方曾告訴他，他被視為「溫和」鷹派，而非「超級」鷹派。除他之外，美國亞洲社會政策研究所（ASPI）專家柯特勒（Wendy Cutler）也受邀出席，同樣無法及時取得簽證。

紐約時報引述白邦瑞指稱，他曾向認識的中共官員提起此問題，對方反指紐時近日一篇報導，內容是美國聯邦調查局（FBI）基於反間諜行動考量，註銷三十名中國學者的入美簽證。

白邦瑞聲稱，多名美國官員告訴他，他們認為中國已開始報復川普政府的簽證掃蕩。他以中文成語「殺雞儆猴」形容此舉，也認為此次簽證問題恐與美中貿易緊張有關。他感嘆自己訪中逾五十次，這次是川普當選後，第五度訪問，此前簽證申請從未遇阻。對此，中國外交部發言人陸慷回應，駐外使館依法處理外國公民申請，此具體個案尚須了解情況。

白邦瑞精通中國文化，為美國情報界中國通，他近日告訴香港《南華早報》，川普接受他的建言，不再接台灣總統蔡英文的電話。

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