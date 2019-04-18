印尼大選 現任總統遙遙領先

2019-04-18

〔編譯張沛元／綜合報導〕印尼總統大選十七日投票，多項非正式的初步計票結果顯示，尋求連任的現任總統佐科威（Joko Widodo）得票率過半，領先挑戰者、前軍事將領普拉伯沃（Prabowo Subianto）七到十一個百分點，意味佐科威幾乎篤定連任成功。正式投票結果將於廿二日揭曉。

超過一億九千萬名選民十七日在全印尼一萬七千座島嶼上的八十萬個投票所投下神聖一票。根據五大獨立民調業者各自估算的所謂「快速計票」顯示，現任總統佐科威遙遙領先，得票率在五十四％至五十六％之間。印尼羅盤報指出，已開出的九十三％選票中，佐科威拿下五十四．三九％，普拉伯沃四十五．六一％。

印尼選舉的快速計票結果，向來與官方正式統計相距不遠，但看似勝券在握的佐科威仍謹慎自持，未逕自宣布勝選，甚至在首都雅加達告訴支持群眾，儘管大家都看到了出口民調與快速計票的數字，「我們還是要等待官方結果」與呼籲國家和諧；對手普拉伯沃也不承認落敗，還反稱出口民調顯示他的票數領先。這是佐科威與普拉伯沃繼二○一四年總統大選後的再度對決，佐科威當年以六％險勝普拉伯沃。

五十七歲的佐科威主打改善印尼的道路、機場與其他基礎建設，但昔日的政治素人清新形象，已因人權紀錄與競選搭檔爭議而蒙塵；至於六十七歲的強人普拉伯沃則是拉攏伊斯蘭強硬派，誓言提振軍力與增加國防預算，甚至仿效美國總統川普的口號，主張在檢討中國巨額投資上秉持「印尼優先」，但卻始終無法解決總統之路的最大致命傷 － 與印尼前獨裁領導人蘇哈托過從甚密。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/