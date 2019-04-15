《中日對照讀新聞》トランプ氏 ゴルフと大相撲プラン 5月に来日時 川普5月訪日 安倍擬招待打小白球、看相撲比賽

2019-04-15

◎茅毅

5月に国賓として来日するアメリカのトランプ大統領への「おもてなしプラン」が11日、政府関係者への取材で分かった。

11日經採訪（日本）政府相關人士，得知為5月份以國賓身分訪日的美國總統川普安排的（日方）「盛請款待計畫」。

5月26日に、日本滞在中のトランプ大統領が安倍晋三首相とゴルフをし、プロゴルファーの青木功さんも同伴する方向で、政府が調整を進めていることが分かった。トランプ氏は、青木さんとのゴルフを熱望しているという。

川普停留日本期間，擬和日本首相安倍晉三打高爾夫球，（日本）職業高球名將青木功也將陪打。已知（日本）政府正朝此方向進行安排。據傳川普十分期望與青木一起打小白球。

ゴルフのあと、両首脳が両国国技館を訪れて、大相撲夏場所の千秋楽を観戦するとともに、トランプ氏が土俵に上がって、優勝力士にアメリカ政府を代表した特別表彰の杯などを授与する方向でも調整が続けられている。日米両政府は、観戦の仕方など、警備上の問題点の洗い出しを進めている。

高球球敘後，川、安兩位領袖（當天還）將連袂造訪（位於東京都墨田區的）「兩國國技館」，觀賞職業相撲（每年5月舉行的）「夏場所（即夏季賽會）」最後一天賽事。屆時，川普將登上土俵（即相撲擂台），代表美國政府特別表揚的榮譽獎盃等，頒給奪下今年度夏場所冠軍的力士（譯按：一說為可能罕見地請川普頒發通常由日相、內閣官房長官或副長官授予冠軍力士的約40公斤重「內閣總理大臣獎盃」）。日、美兩國政府正就兩人觀賞比賽的方式等（細節）、警衛維安方面問題進行研究。

ニュース・キーワード 新聞辭典

洗（あら）い出（だ）し：名詞，本文作調查、釐清。例：不審者（ふしんしゃ）の洗い出しを進（すす）めている。（正對可疑人士進行調查。）

青木 功（あおき いさお）：人名，生於1942年8月，首位入選「世界高球名人堂（World Golf Hall of Fame）」的日本高球選手。1983年時成為第一位在「職業高球協會巡迴賽」（ＰＧＡ Tour）掄元的日本人，現任「日本高球巡迴賽組織」（ＪＧＴＯ）會長。

単語を読みましょう

トランプ（川普Donald Trump的英文姓氏）／ゴルフ（英文golf，高爾夫（球））／プラン（英文plan，計畫、方案）／来日時（らいにちじ）／国賓（こくひん）／プロゴルファー（英文pro(fessional) golfer，職業高球選手）／同伴（どうはん）／熱望（ねつぼう）／両国国技館（りょうごくこくぎかん，1985年啟用、共約1.11萬個座位、舉行職業相撲和拳擊、摔角等格鬥運動比賽與音樂演唱會）／表彰（ひょうしょう）／観戦（かんせん）／大相撲夏場所（おおずもうなつばしょ）／千秋楽（せんしゅうらく，指相撲、戲劇等最後一天的演出）／土俵（どひょう）

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