穆斯林議員演說 川普拿來和911合成為影片

2019-04-15

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國史上首位穆斯林女性眾議員、民主黨籍的歐瑪（Ilhan Omar），上月二十三日在「美國—伊斯蘭關係協會」（CAIR）演說中，將二○○一年的紐約九一一恐怖攻擊事件，形容為「某些人做了某件事」，導致所有美國穆斯林開始失去公民自由。此番言論隨後引發保守派媒體和人士批其對事件「輕描淡寫」，就連總統川普十二日也在「推特」發布歐瑪演說和九一一事件的合成影片，指稱「我們永遠不會忘記。」

然而，川普的「參戰」讓這波紛爭愈演愈烈，許多民主黨重量級人士紛紛出聲譴責川普，包括眾院議長裴洛西怒斥川普「煽風點火、政治性攻擊」；有意爭取總統提名的麻州參議員華倫、佛蒙特州參議員桑德斯，也抨擊川普煽動暴力、製造分裂，沒有盡到總統應該團結人民的責任。另一有意角逐總統、且民調持續上升的印第安納州南本德市長巴提吉格（Pete Buttigieg），更指川普「把美國做小」。

對於外界批評及川普嘲諷，歐瑪推文反指沒有人可以「威脅我對美國無可動搖的愛」，「我既然已進入國會，就不會保持沉默，將繼續努力讓全體美國人有公平的機會可以追求幸福」。

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