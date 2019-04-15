植入腦內電極 創傷性患者恢復功能

2019-04-15

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕美國神經學研究團隊十三日發表一項先導研究，顯示透過植入腦內電極，可幫助創傷性腦損傷患者恢復腦功能。紐約大學朗格尼醫學中心復健科主任佛蘭納根（Steven R. Flanagan）評論，該種療法具有發展性，「這是先期研究，我認為這是個很有希望的開端」。

研究個案是一名四十多歲的中年婦女，她在十八年前就學期間發生車禍意外，造成創傷性腦損傷，之後雖保有生活自理能力，但經常感到疲勞，無法長時間閱讀或集中注意力，僅能從事簡單工作，也無法正常社交或求學；經過治療後，該名婦女的腦功能幾乎已經恢復正常。

研究團隊在該名婦女的視丘植入兩個電極導線，並透過胸壁內的節律器，每天供電十二小時；經過三個月的治療後，患者腦功能獲得顯著提升，標準化測驗得分進步十五％，疲勞程度減少七十％。參與研究的威爾康乃爾醫學院神經學教授席夫（Nicholas Schiff）表示：「她已經不太容易疲備，現在還能閱讀小說。」

紐約大學洛斯克復健醫院心理師瑞克（Joseph Ricker）指出：「標準化測驗進步十％，就能視為改善良好，進步十五％可謂效果顯著。」該研究十三日由研究團隊成員、哈佛醫學院副教授加西諾（Joseph T. Giacino）在華府的一場神經學會議上發表，他期盼能藉此療法，協助中度至重度創傷性腦損傷患者復元。

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