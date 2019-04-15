暗喻六四貼文 中國審查員魔爪刪除

2019-04-15

〔編譯茅毅／綜合報導〕一九八九年的六四天安門事件即將屆滿三十年，根據香港大學「新聞及傳媒研究中心」副教授傅景華的研究，過去七年，有超過一千則（張）與該事件有關的中國社群媒體「新浪微博」貼文或照片遭刪除，其中十三％與在香港舉行的六四集會遊行有關。他指出，諸多證據顯示，刪除並非藉由人工智慧（ＡＩ）或敏感關鍵字審查，而是「用人手（即審查員）逐條細看」。

傅景華接受香港《明報》專訪時指出，他在二○一一年創立搜尋引擎「微博視野」（Weiboscope），定期追蹤十二萬個微博用戶帳號，其中半數採隨機抽樣，另一半則是對時政有影響力的媒體、記者、學者、作家和律師等人士的帳號。結果發現，自一二年至一八年，這些帳號每年六月一日到四日所發的貼文中，有一○五六則（張）與六四事件有關的貼文或相片被刪除。

被刪最多的是漆黑中的蠟燭或火柴圖像（逾兩百張），佔十九％。與香港紀念六四遊行及「維多利亞公園六四燭光晚會」等活動有關的貼文，則有一三八則。其他被刪的還有「不同類型相片」（一四三張）和「短故事」（一○八則）。

「微博視野」收集的貼文或照片，均屬成功發出後才遭刪除，其中不少則（張）的文字或圖說刻意用隱晦方式表達，例如「發發平方日」（粵語的發、八為諧音，八的平方等於六十四）或「六月放火節」、「歷史上的今天」。儘管如此，仍難逃被刪除的命運，顯然是出動審查員逐條監控查看，遑論其他可利用敏感關鍵字或ＡＩ審查過濾的貼文或相片，早就被攔截而無法順利發出。

港大學者︰港人恐面臨網路審查

傅景華強調，中國政府以人力或科技手段實施審查的機制乃「適時而動」，每年六月初都是審查六四訊息的高峰期。當大眾對六四的記憶被消除，港人都不想提六四，學生也覺得事不關己；被刪除的雖是過去記憶，刪除卻是今天的行為，天天都在發生。他警告，香港正逐漸融入中國廣東省、香港與澳門組成的「大灣區」，「誰保證這（指中國的網路審查）不會發生在未來的香港？」

此外，曾寫歌紀念六四的中國歌手李志，日前也傳出其官方微博、微信都遭下架，「ＱＱ音樂」等多個中國音樂網站也將其作品、頁面清空，形同「全面封殺」。

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