汶萊投靠中國 化身為南海盟友

2019-04-15

〔編譯孫宇青／綜合報導〕東南亞國家汶萊三日起進一步落實伊斯蘭教法，針對同性性行為及通姦等情事，最高處以鞭刑及亂石砸死，遭到聯合國及西方國家聲討。香港「南華早報」十四日引述多名學者指出，隨著國際譴責聲浪不斷，甚至傳出抵制汶萊企業，汶萊將進一步轉向中國，深化兩國在基礎建設項目、甚至海上能源開發的合作，使中國在南海紛爭中佔得上風。況且，西方的抵制對汶萊LGBT（同性戀、雙性戀、跨性別者）族群幫助不大，反而會使該族群受到更多壓迫。

新加坡尤索夫伊薩東南亞研究所研究員穆斯塔法（Mustafa Izzuddin）指出，汶萊蘇丹（國家元首兼政府首腦）哈山納波嘉（Sultan Hassanal Bolkiah）在與主要出口國英國、美國等，以及第一大進口國中國之間，一直採行「雙面外交」的策略，但隨著同性戀新法遭受西方各國撻伐，不排除加速轉向「不干預內政」的中國。

兩國經濟海域合作 有利北京對南海主權主張

穆斯塔法表示，中國一直對共同開發汶萊專屬經濟海域（EEZ）的石油和天然氣有高度興趣，因為這將使中方在南海問題上獲得新的立足點。美國華府智庫「戰略暨國際研究中心」分支機構「亞洲海事透明倡議」（AMTI）主任波林（Gregory Poling）分析，若中汶順利簽訂合作協議，將削弱荷蘭海牙「常設仲裁法院」（PCA）二○一六年針對中國南海「九段線」主張所做的「無法律依據」之裁決。

波林進一步解釋，中汶在汶萊專屬經濟海域的合作一旦成為「白紙黑字」，將意味著汶萊對專屬經濟海域的權利，在法律上「有爭議」（legally disputed），使北京對南海主權的聲索進一步獲得強化，動搖國際各國對於PCA裁決結果的共識。不過，波林也強調，目前還沒有證據顯示，汶萊官方願意「下這個賭注」。

儘管如此，憑藉石油致富的汶萊，在石油蘊藏量預計二至三十年內耗盡，且國家出現人才荒，失業率也升高至九．三％的情況下，正積極擴大收入來源，中國「一帶一路」計畫因此受到青睞。汶萊大部分的大型基礎建設計畫，包括水壩、道路和摩拉港（Muara Port），都是中國以「汶萊—廣西經濟走廊建設方案」名義資助。中國迄今已對汶萊挹注四十億美元，甚至承諾將拿出一二○億美元共同開發石油、天然氣。

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