美媒憂心︰假新聞讓台灣深陷困境

2019-04-15

〔國際新聞中心/綜合報導〕台灣被瑞典哥登堡大學「認證」為「遭受外國假資訊攻擊」的程度排名全球第一,三月底應我國外交部邀請來台灣參訪的美國《巴爾的摩太陽報》(The Baltimore Sun)社論版副主編畢翠夏(Tricia Bishop),日前也以 「台灣媒體深陷困境,一如她的民主」(As Taiwan’s media flounders, so does its democracy)為題撰文,指出台灣是個可愛的地方,有著可愛的人民,她無意指責台灣的媒體,但它們的確讓她「大開眼界」(eye opening)!

畢翠夏回憶她在台灣出席一場研討會,與台灣媒體代表和學者座談時,與會媒體代表似乎並不在乎假新聞問題,反而認為這是台灣媒體生存競爭的叢林法則,學者也束手無策,只有一名學者希望外國媒體可以多報導中國勢力介入台灣問題的嚴重性,讓台媒可以跟進報導。

畢翠夏這篇評論的附圖頗為聳動,說的是台灣社群媒體四月初流傳一名婦女在掃墓後眼睛劇痛,就醫後發現有四隻汗蜂住在她的眼睛裡,以她的眼淚為食的故事。畢翠夏在文章一開頭就指出,這張照片來自台灣,但讀者不要隨便相信(Take it with a grain of salt),暗喻台灣當前假新聞猖獗的現況,而所謂的「大開眼界」,正如眼睛裡有四隻汗蜂叮咬的痛楚。

台灣民主若挺不過壓力 恐面臨崩潰

畢翠夏說,她在台參訪五天期間,重複聽到的都是台灣電視媒體被收視率牽著鼻子走,願意播出任何可以刺激感官的新聞,或是有些媒體「願意當中國的傀儡傳聲筒」;報社記者除了工作超時、低薪,也不敢批評中國干涉台灣的內政。她起初以為台灣的情況和美國差不多,就像美國政治人物會指責媒體不利於他的報導是「假新聞」,但台灣一名外交官因關西機場假新聞而死,陸委會官員也暗示政府真的該管管這些「自由」媒體,她才警覺到台灣的媒體環境已經如此嚴峻。

畢翠夏文中指出,做為美國非正式盟友的台灣,正在為保衛其民主的生活方式奮鬥;台灣的民主化才三十年,如果挺不過這些壓力,她擔心台灣的民主會崩潰。在中國無所不用其極的打壓下,即使美國總統川普將台灣視為與中國交易的籌碼,她認為美國應該提升對台灣的支持,甚至到以色列一樣的強度。

