德百歲嬤選議員「為年輕人做點事」

2019-04-14

〔編譯孫宇青／綜合報導〕對於大多數人而言，活到一百歲代表已走過大風大浪，理應安享餘年。然而，對於德國人瑞阿嬤海瑟（Lisel Heise）來說，一百歲是開啟新人生的起點，因為她準備競逐德國萊茵蘭—普法爾茨邦「基希海姆博蘭登」市鎮（Kirchheimbolanden）的議員選舉，希望「為年輕人做點事」。

路透報導，人口約八千的該市鎮，將在五月二十六日舉行議員選舉，而最受矚目的候選人，正是出生於一九一九年、上月十二日滿一百歲的海瑟。退休前擔任體育老師的海瑟，多年來積極呼籲重啟鎮內游泳池，卻發現總是被政府無視，因此決定邁進政壇，而重開泳池也成為一項主要政見。

主要政見要重啟鎮內泳池

本就頗具知名度的海瑟，加入當地一個政治團體「我們就是基希海姆博蘭登」的競選陣容。該團體主張永續發展及擴大公民參與，委員會成員布爾曼表示，對於海瑟能一起並肩作戰感到很高興，因為她讓整個團體進入公眾視線，也讓其主張傳達出去。

海瑟表示，她參選最主要希望是，「終於能為年輕人做點事」。不論是否能夠勝選，海瑟都想給後輩一句忠告：「年輕時，務必健康生活、多做運動、多動腦筋，並且好好吃飯。」

對於海瑟參選，德國聯邦議院副議長、自由民主黨（FDP）副主席庫比奇表示，這是彰顯德國民主價值的「重大訊號」。

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