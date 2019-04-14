臉書老闆薪水1美元 維安費7億台幣

2019-04-14

〔編譯茅毅／綜合報導〕社群網站巨擘「臉書」（FB）十二日公布其提交主管機關的文件，內容顯示，過去三年僅領象徵性一美元底薪的臉書執行長札克柏格，二○一八年的「其他」津貼卻達二二六○萬美元（約七億台幣），其中大多用於他及其家人的維安，乃一七年約九一○萬美元的兩倍多。

臉書的股東會委託書揭露前述文件內容，其中，札克柏格個人的住處及旅行時的維安經費近一千萬美元，再提供一千萬美元的稅前津貼，支付他在其他時間、地點及其家人的保全工作。另花費二六○萬美元，用於他的私人噴射機，多於一七年的一五○萬美元，而這筆錢也是他整體維安計畫的一環。

臉書在該委託書中表示，札克柏格是世界上最為人熟知的公司主管之一，這種角色使他處於一個獨特的處境，即他就等同於臉書，因此外界有關臉書的「負面情緒」直接與他攸關，並往往轉移到他身上。

近年來，臉書因為在莫斯科被控干預二○一六年美國總統大選選戰的「通俄門」案，及總部設在倫敦的政治顧問公司「劍橋分析」在未獲同意下，取得數百萬臉書用戶個資案中的角色而招致公憤。臉書十二日收盤價為每股一七九．○七美元（約五五七七台幣）。根據彭博億萬富翁指數，三十四歲的札克柏格身價超過七百億美元。

亞馬遜創辦人維安費僅五千萬

相較於札克柏格，美國電子商務巨擘「亞馬遜」創辦人兼執行長貝佐斯去年的維安費用「僅」一六○萬美元（約五千萬台幣）。總部位於舊金山的叫車服務巨擘「優步」（Uber），其執行長柯霍斯洛夏西則略超過兩百萬美元。

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