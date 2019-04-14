三天兩頭包圍中業島… 中國也怕菲律賓蓋軍事設施

2019-04-14

〔編譯周虹汶／綜合報導〕具有主權爭議的南海中業島（菲律賓稱派格阿薩島），今年一至三月出現近二七五艘中國船隻集結周邊，引發實質控制該島的菲律賓政府本月初公開抗議。在美國和菲國一至十二日進行年度「肩並肩」（Balikatan）聯合軍事演習之際，中、美專家一致指出，中方此舉是為了嚇阻菲國對中業島進行軍事維修補給，唯恐美軍未來使用該些升級設備、危及中國在南海的軍事優勢，才是中方的重點考量。

中業島乃南沙群島第二大天然島，中、菲、台灣、越南皆宣稱擁有主權，目前由佔有南海九島礁的菲律賓實質控制，為菲國在南沙掌控的最大島，除了少量駐軍，上頭約住有百位菲律賓平民。菲國政府去年十二月宣布，正在島上大興土木，有助建築設備和補給物資運至島上，預計今年第一季可完工。

這與中艦大批現身的時間點不謀而合。根據美國智庫「戰略與國際研究中心」（CSIS）數據，單是去年十二月開始出沒的船隻一度上看九十五艘，包括中國海軍船艦、海警船及數十艘漁船，後者大多來自海上民兵部隊。菲律賓學者海達里安（Richard Heydarian）認為，中方此舉不智，無助於上任後極度親中的菲國總統杜特蒂向菲國軍民推銷中國。

但中國社會科學院國際問題專家許利平對香港《南華早報》指出，中業島軍事設備維修升級完備後，美軍恐加以利用，屆時美方機艦將「直接威脅中國在南沙群島島礁前哨的安全」，中方才派艦接近中業島「溫和示警」。中國暨南大學副教授張明亮也直言，菲國在當地大興土木，已「改變現狀」，不符合中國對中業島的期待，中方因此擺出「警告姿態」，但中艦尚未實際阻撓菲國運送建築設備；不過，中國對菲方維修與升級建設確實抱有疑慮，擔心屆時「美方監視中國的企圖」得以如願，將破壞中國在南海的軍事優勢。

中國多名學者建議，菲國和中國應就主權具有爭議的黃岩島、中業島進行漁權協議，一旦「中、菲之間沒衝突，美國就沒空間介入」。

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