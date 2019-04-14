金正恩不排斥今年川金三會

2019-04-14

〔編譯茅毅／綜合報導〕北韓領導人金正恩透過該國國營媒體表示，只要美國願意抱持「正確態度」，並提出「雙方都能接受的條件」，北韓「今年內」不排除繼二月在河內與美國總統川普的「川金二會」後，舉行第三次川金會。金正恩還聲稱，若美、朝能達成「公平」的協議，他將「毫不猶豫簽字」。

川普十一日在白宮與來訪的南韓總統文在寅會談時，表達不排除舉行川金三會之意。朝鮮中央通信社十三日報導，甫連任北韓國務委員會委員長的金正恩，十二日在相當於北韓國會的最高人民會議中發表施政演說。他說，第二次川金會破局，已升高美、朝緊張情勢重燃的風險，正使雙方敵意與日俱增。他將「耐心」等待美國就川金三會「做出勇敢決斷」，期限是今年底。但他認為，要再得到川金二會般的良機「絕非易事」。

金正恩還說，他和川普的私交「依然很好」，好到必要時可以「寫信給對方」。但他指稱，至關重要的是，美國應捨棄目前的政治算計，以新方式與北韓打交道。他提到，川金二會破局「引發強烈疑問」，即平壤以「戰略決斷及大膽決心」採取的措施是否正確？也使朝方對美方是否真心誠意改善兩國關係提高警覺。

金正恩指稱，美國在川金二會時「機關算盡」地提出「絕對不可行的辦法」，「並非真的準備坐下來面對面解決問題」，若美方仍抱持這種想法，不管雙方坐下來談幾次，將永遠無法讓朝方有絲毫動搖，也無法獲得任何利益。針對金正恩前述談話，南韓總統府青瓦台十三日聲明，南韓政府將盡其所能，維持目前的對話動能，並助美朝儘快恢復磋商。

南韓慶南大學遠東問題研究所學者金東燁認為，金正恩這番話顯示，對和美國談判的耐性及興趣有限。北韓可能正啟動拓展與其他國家外交關係的計畫。關注北韓媒體動態的日本「無線電通訊社」（Radio Press）報導，北韓領導人上次在國會發表施政演說，已是一九九○年五月的金正恩祖父金日成。

韓國聯合通訊社則引述觀察家報導，朝核問題懸而未決，對川、金都不利。在明年美國總統大選前，川普可能需要在外交上得分，若他在今年底前於該問題上沒達成重大進展，恐難以此做為其外交政績，政敵也可能以此批評他。而北韓共產黨「朝鮮勞動黨」下一次召開全代會時，將盤點金正恩近年來的政績，若在對美外交上沒有顯著進展，他可能顏面無光。華盛頓郵報引述南韓統一部前官員全相勛（Cheon Seong-whun，譯音）看法，指金正恩立場不改且施壓華府讓步，川金三會毫無可能。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/