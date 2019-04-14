龐皮歐拉美固樁 轟中俄虛偽

2019-04-14

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕美國國務卿龐皮歐十二日展開三天的拉丁美洲四國外交訪問，此行旨在展現川普政府對委國總統馬杜羅的強硬立場，以及關切中國在拉美日益擴大的商業影響力。他在首站智利時，委婉呼籲智利不該與中國電信巨擘華為合作，也嚴厲抨擊中國援助委國是惡化委國危機，更譴責中、俄兩國「虛偽」，對拉丁美洲的軍事和經濟援助只會助長威權領袖和散播貪腐。

暗示智利不該跟華為合作

龐皮歐在智利首都聖地牙哥會晤智利總統皮涅拉（Sebastian Pinera）、外交部長安普耶羅（Roberto Ampuero），隨後轉往巴拉圭首都亞松森，預計十三日前往秘魯，十四日短暫停留哥倫比亞的邊境城市古庫塔（Cucuta），以會見當地的委內瑞拉難民。

龐皮歐十二日感謝智利接納約三十萬名逃離委國總統馬杜羅的社會主義政權難民，譴責中國對馬杜羅政權的經濟援助「加速惡化及延長委內瑞拉的社會危機」，指此前俄羅斯派軍到委國已屬「明顯挑釁行為」，批評中、俄等國「虛偽」，對外敦促他國勿干涉委國事務，自己卻利用金援等手段「協助摧毀委國經濟」。龐皮歐指稱「民主化浪潮席捲西半球」，強硬表態美國不會對委國政經危機升級坐視不管，將「繼續孤立馬杜羅」。

龐皮歐也關切智利政府與中國電信設備龍頭華為的合約，拐彎抹角地表示，「科技系統暗藏可蒐集智利或其他國家公民資訊的能力，並能傳去給習近平主席的政府，這樣真的不可以」。北京現為智利最大貿易夥伴，占智利出口三十％，以銅礦和農產品貿易為主。

與此同時，美國財政部十二日宣布對違規協助委國輸運石油的四家公司、九艘船隻實施制裁，並指稱部分船隻將石油運往古巴；財政部長努勤表示，馬杜羅必須依靠古巴軍方與情報部門的協助，以確保政權，委國石油屬於該國人民，不應被用來支持獨裁者及其鎮壓行為。

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