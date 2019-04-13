太空待1年 雙胞胎生理變化半年恢復

2019-04-13

〔編譯孫宇青／綜合報導〕為了瞭解太空環境對人體的影響，美國航太總署（NASA）展開一項「雙胞胎計畫」，測試一對雙胞胎分別置身於國際太空站（ISS）及地球一年後，在生理機能數據上的異同，結果發現在太空中發生的生理變化，返回地球半年後大致恢復正常，但也有部分不若以往。該研究為人類未來展開月球、火星等距離更長的太空任務開啟重要認識，成果刊登於十二日出版的美國「科學」期刊。

這是NASA針對人體在太空航行期間的變化，迄今最全面的研究，包括基因表達、免疫系統、端粒長度、表現遺傳學、腸道微生物群、代謝能力、認知能力等層面。太空人史考特（Scott Kelly）在旅程前後都受到監測，而在國際太空站生活的三百四十天，也透過補給船將血液、尿液及糞便樣本送回地球；他的兄弟馬克（Mark Kelly）則是地球上的對照組。

染色體端粒在太空期間變長

團隊指出，人類染色體末端的「端粒」會隨著老化而變短，因此被視為衰老、心血管、癌症等疾病風險的指標。史考特的端粒長度在太空期間明顯變長，卻在返回地球後快速縮短，甚至流失部分端粒，可能對細胞健康帶來負面影響。相較之下，馬克的端粒在測試期間均保持穩定。此外，史考特的頸動脈血管壁在太空期間增厚，馬克則沒有此情況。該數據也被視為心血管或中風的風險指標。

史考特和馬克均在任務期間注射流感疫苗，並出現類似的免疫反應，這預示日後為太空人接種疫苗將是重要程序；兩人也曾分階段進行認知測驗，結果史考特的認知速度和準確度，在任務結束後出現衰退。此外，史考特的腸道微生物在太空期間增多，可能與太空人的飲食習慣有關，例如餐點多為冷凍食物，但該數據在返回地球半年後就恢復正常，這將有助於調整太空人飲食，以促進更健康的腸道細菌。

另外，太空環境使史考特的基因活動更加活絡，但這種變化有九十％在地球上恢復正常，惟免疫系統相關基因在半年後仍十分活躍。團隊指出，史考特出現基因突變的原因，包括太空輻射和零重力環境的無重狀態，尤其國際太空站的運行軌道，輻射量是地球的四十八倍，因此身體細胞會一直忙著修復輻射傷害。

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