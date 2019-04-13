川金三會？三方峰會？ 川文會做球給金正恩

2019-04-13

〔編譯魏國金／綜合報導〕美國總統川普十一日在白宮與來訪的南韓總統文在寅會面時，表達與北韓領導人金正恩第三度舉行峰會的意願，他說，川金三會「可能發生，但這是一步一步推進，而非快速過程」。他也表示，華府仍將維持對平壤的制裁。

川金二月在河內舉行的會談以破局收場。川普十一日就放寬部份相關制裁提問時說，他與文討論過「某些人道事宜」，以及南韓提供北韓糧食協助的可能性，他也可能與文、金舉行三方峰會，不過，問題取決於金正恩。他也說，對於制裁，「我們總是可以追加，但此時我不想這麼做」。

文在寅表示，他不認為川金河內二會是失敗，這只是較長「進程」中的一部分，他與川普皆認定「終極目標」是讓北韓完全棄核。

白宮在會後聲明說，川普對文重申他與金正恩有良好關係，並強調「對話的門仍敞開」。南韓則聲明表示，文在寅向川普表明將聯絡北韓，儘快再舉行文金會。

北韓國會「最高人民會議」（ＳＰＡ）十一日登場，國營媒體十二日報導，ＳＰＡ常務委員會委員長金永南將由金正恩的左右手、北韓二號人物崔龍海所取代。儘管北韓的實權掌握在金正恩手中，不過該職位才是憲法上的國家元首。現在九十一歲的金永南在位廿一年。

崔龍海一九五○年生，○九年他肩負協助金正恩接任其父金正日大位的任務後，兩人關係緊密。十一日金正恩也再度被推舉為國務委員會委員長，崔龍海則獲任該委員會新設的第一副委員長。此外，負責與美談判的勞動黨中央副委員長金英哲、外長李勇浩、副外長崔善姬，皆當選擴編後的國務委員會委員，分析家說，該人事改組顯見金正恩已完成權力鞏固。

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