禁福島水產品輸入 南韓逆轉勝

2019-04-13

〔編譯茅毅／綜合報導〕世貿組織（ＷＴＯ）「爭端解決機構（ＤＳＢ）」中的二審「上訴機構（ＡＢ）」十一日裁決，南韓全面禁止進口日本福島等八縣水產品的做法適當，推翻去年二月ＤＳＢ中的一審「專家小組（Panel）」認為南韓此舉為「恣意不當歧視」的裁決。由於ＷＴＯ的爭端解決機制採二審制，因此十一日的裁決即為日方二○一五年向ＷＴＯ提起控訴的本案最終裁決。

福島縣二○一一年三月十一日受東日本大地震影響而發生核災，韓方以放射性物質外洩為由，禁止福島、青森、岩手、宮城、茨城、櫪木、群馬和千葉的水產品輸入，並從最初的部分禁止，擴大為全面禁止。日方認為韓方禁令「沒有科學根據」，違反ＷＴＯ「食品安全檢驗與動植物防疫檢疫措施協定（SPS Agreement）」，一五年八月提起控訴。

ＡＢ在裁決報告中撤銷一審裁決，也認可韓方認為核災使日本食品具「特異性」的主張。ＡＢ並認為，專家小組僅基於日本水產品樣本中的放射性物質檢測值來調查安全性，這部分也有問題。而韓方主張，食安的科學證據不夠充分時，ＷＴＯ認可採取暫時性的權宜措施，日方對此亦無法反駁。

南韓產業通商資源部十二日高度肯定並歡迎此一裁決，指未來針對所有產自日本的進口食品，經測試含有放射性物質銫、碘時，即使非常微量，也會要求日方提供其他放射性物質的檢測證明。南韓外交部亦指稱，會繼續採取針對福島等八縣全部水產品的禁止輸入措施。

日擬協商勸說撤銷禁令

同日，日本內閣官房長官菅義偉指稱裁決「不當」。外務大臣河野太郎則重申，日方立場沒有改變，未來將透過日、韓雙邊協商，積極勸說韓方撤銷禁令。農林水產大臣吉川貴盛表示「深感遺憾」，強調二審並未否定日本食品的安全性。

日本「朝日新聞」和「共同社」均分析，十一日的裁決出乎意料，日本政府原先以為勝券在握，欲藉終審裁決，趁勢要求其他國家地區放寬進口管制。共同社並分析，原本逐漸傾向放寬進口禁令的中國政府，態度可能受影響。此外，去年十一月後，台灣政府在公投民意與對日關係間陷入兩難，日本二審敗訴可能讓其「如釋重負」。

福島核災後，最多曾有五十四個國家、地區對進口產自日本的食品設限，例如禁止進口、要求檢測證明等等，現在仍有二十三個。

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