英國脫歐又延 歐盟同意延至10/31

2019-04-12

〔編譯周虹汶／綜合報導〕鑑於歐盟去年十一月和英國首相梅伊談成的脫歐協議草案遭英國國會三度否決，為避免英國受「硬脫歐」衝擊，梅伊多次向歐盟申請展延脫歐時限。經過十日在布魯塞爾的長談，歐洲理事會主席圖斯克十一日協調出最新期限：再給英國六個月時間，十月卅一日前務必離開歐盟，條件則是英國五月必須參與歐洲議會選舉。

英國一旦投入歐洲議會選舉，等同宣告英國仍是歐盟成員；梅伊因此一直想趕在五月廿二日前通過脫歐協議，同時防止英國國內重新推動去留歐盟二次公投的聲浪再起。她目前打算「儘快」脫歐，只要下月廿二日以前讓草案過關，即免除選舉「義務」。

英國脫歐期限，原本已由三月廿九日延至本月十二日，若非歐盟再度同意展延，英國理當面對「硬脫歐」挑戰。德國總理梅克爾即反對英國因為「硬脫歐」而陷入混亂，多數國家附和此觀點；法國總統馬克宏則主張展延數週即可，並要求英國在此期間不得干預歐盟事務，比利時、奧地利與部分小國一致認同。

原本願意多給一年時間的圖斯克，最後協調出「十月卅一日到期的彈性展延」，因歐洲理事會十一月將改組；若英國不參加歐洲議會選舉，則須在六月一日「硬脫歐」。

英國與歐盟經過一年多的談判，終於在去年十一月產出脫歐協議草案，但因草案內容引發英國國內激辯，梅伊甚至為此祭出烏紗帽，無奈仍無法讓協議過關。另一方面，英國下議院上月表決徹底排除「硬脫歐」，給予梅伊多次延後脫歐的空間。結果協議草案上月廿九日一如預期地第三度遭下議院否決，歐盟各國領袖十日才召開特別會議因應。

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