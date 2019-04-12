南韓墮胎罪違憲 不修改將失效

2019-04-12

〔編譯茅毅／綜合報導〕南韓憲法法院十一日以七票對兩票，裁定現行刑法中有關整個懷孕週期一律禁止墮胎、違者將觸犯刑責的法律違憲，等同推翻一九五三年制定的墮胎罪，以及二○一二年的一宗相關判決。憲法法院並要求國會在二○二○年十二月三十一日前修改相關法規，若屆時未完成修法，刑法中的墮胎罪將自動失效。

眾所周知，南韓社會對婦女權益的態度保守，刑法第二六九條和第二七○條規定的自願墮胎罪和同意墮胎罪，過度侵害女性權利，連懷孕初期也禁止墮胎，限縮女性懷孕的自主權，強迫她們一旦懷孕即不得墮胎。憲法法院十一日裁決，婦女懷孕二十二週後，其腹中胎兒即被認為接近一個「人」；但在此之前，由於生養小孩會對女性生活帶來「決定性」影響，因此女性的自我決定權仍優於胎兒的生命權。

持反對意見的兩名大法官則主張，儘管孕婦自我選擇的權利在一定程度上受限，但相較於刑法保障胎兒生命權的重大公益，受限程度仍不算大。

數百名民眾當天在法院外聚集，高呼「墮胎違憲，我們贏了！」「現在就是新世界！」等口號，慶祝這項裁決通過。幾公尺外則有幾十名反墮胎人士譴責這項裁決，高喊「保護胎兒人權、保護生命！」一個由七十七個公民團體組成的反墮胎協會聲明，憲法法院係以自主權之名，行「謀殺胎兒」之實。

南韓刑法第二六九條規定，孕婦若墮胎，將被判處一年以下有期徒刑或兩百萬韓元（約六萬台幣）以下罰金。第二七○條則規定，醫師若協助孕婦墮胎，將被處以兩年以下徒刑。按現行法律，除遭強暴、亂倫懷孕或患有嚴重遺傳疾病、危及母體健康外，女性在懷孕廿四週後，一律禁止墮胎。

一名因實施墮胎手術而於一三年被提起公訴的婦產科女醫師主張，前述兩條法律違憲，於一七年二月聲請違憲審查。同年，逾廿三萬人在請願書上連署，要求讓女性擁有墮胎權，支持墮胎合法化的民眾也從二○○○年的卅四％，增加到一九年的五十八％。

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