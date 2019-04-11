緊急狀態! 紐約強制接種麻疹疫苗

2019-04-11

〔編譯周虹汶／綜合報導〕美國二○○○年才正式宣告具有高度傳染性的麻疹在境內絕跡，但同時興起的反疫苗風潮，導致美國防疫網近年再度破功，人口最多的紐約市疫情近期更達一九九一年以來巔峰。紐約市長白思豪八日在布魯克林區西北部的威廉斯堡地區，頒布全美近年罕見的公共衛生緊急狀態令，強制當地居民與工作、就學人口接種疫苗，對違者祭出一千美元（約台幣三．一萬元）罰鍰處分，以免防疫缺口進一步擴大，卻也引來「強制醫療」的爭議。

未接種 禁現身公共場合

麻疹併發症，包括腹瀉、視力障礙、癲癇、腦炎及肺炎，嚴重時可致命。美國疾病管制中心（ＣＤＣ）數據指出，全美一七年僅有兩病例，但今年至四月四日已有十九州共四六五人確診，在本世紀僅次於一四年的六六七人，紐約市去年十月起已出現二八五例。紐約市北方的紐約州羅克蘭郡也有一六八人感染，同樣宣告進入卅天公共衛生緊急狀態，未接種者禁止現身公共場合。

白思豪八日在威廉斯堡地區召開記者會，宣告當地進入公共衛生緊急狀態，直言「是時候採取更強力手段了」，相信疫情可制止並「迅速逆轉」，要求當地尚未接種疫苗的民眾，注射「安全、有效又能救命」的麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗（ＭＭＲ），未滿六個月的嬰兒例外，其他違令者恐須付出一千美元罰鍰代價。

紐約市這波疫情延燒主線位於猶太教正統派社區，當地近年流傳「疫苗含有猴子、老鼠和豬的去氧核糖核酸（ＤＮＡ）以及牛血清，全是猶太教淨食教規禁止食用項目」的說法，更散播疫苗取自人類流產胎兒細胞、導致孩童罹患自閉症等謠言，「沒有比疫苗更大的公共衛生威脅」。當局已警告境內猶太教學校和猶太教正統派社區的幼童托育中心，若繼續不讓孩子接種疫苗，將面臨罰錢或關閉命運。

在錯誤資訊與社群媒體推波助瀾，這類接種疫苗爭議在全球富國屢見不鮮，美國尤其嚴重，世界衛生組織才把「疫苗猶豫」列為今年十大全球衛生威脅之一。

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