中一帶一路坑小國 美幫忙把關反制

〔編譯管淑平／綜合報導〕為了反制中國藉由「一帶一路」計畫投資經濟弱勢國家基礎建設，以擴張其影響力，美國政府正由美國國際開發總署（USAID）負責，派遣專業團隊協助開發中國家檢視相關工程合約，避免落入「一帶一路」計畫帶來的「債務陷阱」。
華爾街日報九日報導，這種做法可能成為美國政府針對「一帶一路」計畫主動發起攻勢的常態性策略，國務院希望透過派遣這類專家團隊前往各地，反制中國透過投資基礎建設製造債務陷阱，尤其是在亞洲和太平洋地區。
緬甸軍政府二○一五年與中國達成皎漂深水港興建計畫合約，規模達七十三億美元，由中國中信集團（Citic Group）出資，興建一條連接中國到皎漂的鐵路，以及當地深水港、工業園區，但去年緬甸文人政府表示，沒必要為大港口欠下巨債，最終成功與中國重新達成協議，港口規模縮小為兩座碼頭，經費也減至十三億美元。
緬甸皎漂港 成功砍掉60億經費
據報導，緬甸成功迫使中國讓步，是因為獲得美國專家團隊協助。這個由經濟學家、外交官和律師組成的團隊，協助緬甸政府檢視合約，並將相關建議提供給地方官員，使緬國能夠向中國政府和企業爭取到更好的條件。一名美國國務院發言人表示，「我們希望複製這樣的事情」；這套試驗計畫由USAID帶領，希望「提高合約透明度，檢視合約內容是否合理」。
USAID署長葛林（Mark Green）去年曾批評，中國透過基建投資計畫，取得接受投資國形同「將國家未來都抵押進去的」條件和債權，美國協助這些國家識別投資合約中潛藏的債務，是延續二次世界大戰後「馬歇爾計畫」的國際援助精神。
然而，消息人士透露，是緬甸找上美國尋求協助檢視合約，英國和澳洲也提供協助。二○一七年，斯里蘭卡因無力償還債務，不得不將中國出資興建的漢班托塔港租給北京九十九年，升高外界對「一帶一路」的批評。
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緬甸克欽邦密松水電站是另一個備受爭議的中國投資計畫。圖為二○一六年克欽邦民眾在中國駐緬大使於該邦首府密支那下榻飯店外抗議密松水壩計畫。（歐新社檔案照）
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緬甸政府去年在美國協助下，重新談判中國投資的皎漂港興建計畫合約，成功縮小計畫規模，避免落入債務陷阱。圖為位於皎漂港周邊的馬德島油輪碼頭。（路透檔案照）
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