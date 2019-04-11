中一帶一路坑小國 美幫忙把關反制

2019-04-11

〔編譯管淑平／綜合報導〕為了反制中國藉由「一帶一路」計畫投資經濟弱勢國家基礎建設，以擴張其影響力，美國政府正由美國國際開發總署（USAID）負責，派遣專業團隊協助開發中國家檢視相關工程合約，避免落入「一帶一路」計畫帶來的「債務陷阱」。

華爾街日報九日報導，這種做法可能成為美國政府針對「一帶一路」計畫主動發起攻勢的常態性策略，國務院希望透過派遣這類專家團隊前往各地，反制中國透過投資基礎建設製造債務陷阱，尤其是在亞洲和太平洋地區。

緬甸軍政府二○一五年與中國達成皎漂深水港興建計畫合約，規模達七十三億美元，由中國中信集團（Citic Group）出資，興建一條連接中國到皎漂的鐵路，以及當地深水港、工業園區，但去年緬甸文人政府表示，沒必要為大港口欠下巨債，最終成功與中國重新達成協議，港口規模縮小為兩座碼頭，經費也減至十三億美元。

緬甸皎漂港 成功砍掉60億經費

據報導，緬甸成功迫使中國讓步，是因為獲得美國專家團隊協助。這個由經濟學家、外交官和律師組成的團隊，協助緬甸政府檢視合約，並將相關建議提供給地方官員，使緬國能夠向中國政府和企業爭取到更好的條件。一名美國國務院發言人表示，「我們希望複製這樣的事情」；這套試驗計畫由USAID帶領，希望「提高合約透明度，檢視合約內容是否合理」。

USAID署長葛林（Mark Green）去年曾批評，中國透過基建投資計畫，取得接受投資國形同「將國家未來都抵押進去的」條件和債權，美國協助這些國家識別投資合約中潛藏的債務，是延續二次世界大戰後「馬歇爾計畫」的國際援助精神。

然而，消息人士透露，是緬甸找上美國尋求協助檢視合約，英國和澳洲也提供協助。二○一七年，斯里蘭卡因無力償還債務，不得不將中國出資興建的漢班托塔港租給北京九十九年，升高外界對「一帶一路」的批評。

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