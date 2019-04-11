不能讓中俄找到 日急撈F35A墜機殘骸

2019-04-11

〔編譯陳正健／綜合報導〕日本防衛大臣岩屋毅證實，日本航空自衛隊一架F-35A匿蹤戰機於九日訓練時失聯，搜救團隊十日已在海上發現部份殘骸，但他未提及飛行員下落。專家警告，F-35A是美國最先進軍事科技之一，一旦中俄發現殘骸，恐嚴重破壞美軍數十年來的空中優勢。

落入中俄手中 恐破壞美軍優勢

該架F-35A於日本時間九日晚間七時從三澤基地起飛，與其他三架軍機從事飛行訓練，七時三十分於青森縣三澤市外海一百三十五公里處失聯。岩屋毅指出，搜救飛機與軍艦已發現F-35A兩個尾翼等殘駭，據信是墜機；事發時飛行員曾告知中止訓練，接著便從雷達上消失。

岩屋毅表示，在事件查明原因前，日本其餘十二架F-35A將暫時禁飛。日本航空自衛隊已成立委員會調查，據稱該架F-35A機齡不到一年，也是日本三菱重工在名古屋自行組裝的第一架F-35A，去年五月才交機；據稱飛行員約四十幾歲，有超過三千兩百小時飛行經驗。美軍也調派機艦協助日方搜尋飛行員下落。

美國國防承包商洛克希德馬丁公司製造的F-35系列戰機，近兩年來，已發生兩次墜機事故。去年九月，美軍陸戰隊一架F-35B在訓練時於南加州墜毀，九日則是F-35A墜毀的首例。日本採購F-35A的主因之一，是為了抗衡中國軍力，日本首支F-35中隊最近剛在三澤空軍基地投入運作，計畫未來十年再添購一四七架F-35系列戰機，包括一○五架F-35A，此事恐衝擊日本對F-35的信心。

前澳洲空軍官員、格里菲斯亞洲研究所分析師雷頓指稱，應先檢查日本裝配線，因為飛行員告知中止訓練，卻未發出求救訊號，顯示可能是佈線等儀器出問題。三菱重工則不願置評。

雷達與感測器 是最重要目標

軍事專家警告，美日必須儘快打撈失事飛機，因中俄勢必將不計代價尋找戰機殘骸，一窺這種全球最昂貴武器系統的機密。英國皇家三軍聯合研究所專家布朗克（Justin Bronk）指出，戰機殘骸的用途取決於其墜海時的破壞程度；F-35A的雷達與感測器將是最重要目標，中俄將試圖利用逆向工程予以破解。至於機身的合成材質，中俄即使取得，恐也未必有能力製造；更重要的軟體與程式則難以破解。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/