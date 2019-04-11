微軟與中國合作 研究AI監控

2019-04-11

〔編譯陳正健／綜合報導〕英國金融時報（FT）十日報導，美國軟體巨擘微軟公司在中國成立的研究機構「微軟亞洲研究院」（MSRA），在去年三月至十一月間，與中共中央軍事委員會直屬的「中國人民解放軍國防科技大學」（NUDT，簡稱國防科大），共同發表三篇有關人工智慧（AI）研究的學術論文，可能被北京當局應用在監控及審查領域，對付新疆維吾爾自治區的穆斯林。

微軟亞洲研究院與國防科大研究人員，在共同執筆的一篇論文中描述一種新的AI方法，可透過人臉分析重建「攝影機拍不到的」詳盡環境地圖，專家指其顯然可提供監控及審查用途。此外，雙方至少在其他兩篇論文中合作，包括可能被用於解讀網路文字內容的機器閱讀理解技術。

這些案例凸顯微軟研究院與中國軍方支持的學術界有長期聯繫，包括國防科大、北京航空航天大學（BUAA）和哈爾濱工業大學（HIT）等。微軟聲稱，該公司研究人員通常是學者，與世界一流專家從事基礎研究，有助於促進對科技的理解，且完全符合美國和當地法律。

對此，華府智庫「新美國基金會」高級研究員、中國科技政策專家薩克斯（Samm Sacks）警告，基於這類科技的屬性、作者的背景，加上北京當局目前正如何利用這些科技，這些論文顯然是「危險信號」，中國政府正藉此打造監控系統，箝制少數族群。

參與新疆人臉辨識系統？ 微軟否認

今年二月，荷蘭網路專家曾揭露，中國政府與廣東「深網視界科技有限公司」（SenseNets）合作，利用人臉辨識及大數據分析技術，監控新疆維吾爾族。該公司將微軟列為「夥伴」之一，但微軟否認雙方關係，指責深網未經允許使用微軟標誌。

美國政府正在研議是否對研究合作計畫，尤其是人工智慧和擴增實境（AR）等敏感領域，採取更嚴格的出口管制。知名學府麻省理工學院（MIT）已宣布停止與中國電信巨擘華為的合作計畫，並就與中方的合作啟動「高風險」審查程序。

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