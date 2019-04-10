日本紙鈔 五年後更新

2019-04-10

〔駐日特派員林翠儀／東京九日報導〕日本紙鈔的頭像和圖案預定在二○二四年全面更新。財務大臣麻生太郎九日宣布，目前流通的一萬圓、五千圓及一千圓紙鈔頭像，將分別換成「近代日本經濟之父」澀澤榮一、日本女子教育先驅津田梅子，以及「日本細菌之父」北里柴三郎。日本上次更新五千圓和千圓紙幣的圖案是在二○○四年，萬圓鈔則是四十年來首度更新，除了配合改朝換代的用意，主要目的是加強防偽功能，全球首次在紙幣採用3D全像攝影圖。

現行萬圓紙鈔圖像是在一九八四年從聖德太子換為近代啟蒙思想家福澤諭吉。被選為萬圓紙鈔頭像的澀澤榮一，出生於幕末時期的富農家庭，後來被延攬為末代將軍德川慶喜的家臣，「大政奉還」後出任大藏省官員，退休後成為企業家。澀澤吸收歐美知識，創立銀行、保險公司、瓦斯公司和飯店等近代企業，東京證券交易所也是出自其手。

此外，澀澤還創立一橋大學和東京經濟大學等校，培育經濟與經營人才，曾在一九二六年及二七年連續兩年被提名為諾貝爾和平獎候選人。

五千圓鈔的頭像將由女作家樋口一葉更換為津田梅子。津田一八七一年七歲時隨岩倉使節團出訪，是第一位留學美國的日本女性，返國後創立津田塾大學，是日本女性教育先驅，背面圖案換為藤花。

千圓鈔則由細菌學家野口英世換為創立慶應大學醫學院的北里柴三郎，北里被譽為「日本細菌之父」，尤其是在破傷風療法上有極大貢獻。背面圖案為葛飾北齋的富岳三十六景中「神奈川衝浪裏」圖案。

至於二○○○年發行的首里城圖案二千圓鈔，麻生表示，由於流通量較少，並不打算更新。另一方面，五百圓硬幣也預定在兩年後的二○二一年使用防偽材質製造。財務省還強調，新版錢幣發行後，舊版錢幣仍可繼續使用，民眾應提防以此為由的詐騙手法。

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