闖川普莊園中國女 住處藏巨款

2019-04-10

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕卅二歲的中國女子張玉靜（Yujing Zhang，譯音）上月卅日攜帶四支手機、筆電、外接硬碟與裝有惡意程式的隨身碟，擅闖美國總統川普在佛州的私人俱樂部海湖莊園，當場被秘密勤務局逮捕。法庭八日聽審，檢察官指稱張玉靜「對每個遇到的人說謊」，且她的下榻處藏有大量電子裝置及巨款，顯示張玉靜可能在美國從事間諜活動。佛州法官八日已裁定繼續羈押張玉靜，該案預計十五日開庭再審。

聯邦檢察官八日證實，調查人員搜索張玉靜下榻的高級飯店房間，在距離海湖莊園僅一個街區的殖民地飯店（Colony Hotel）找出偵測隱藏式攝影機的裝置、九支隨身碟、五張手機SIM卡，以及總價逾八千美元的人民幣和美元鈔票。助理檢察官在庭上表示，張玉靜近年來多次訪美，上月廿八日甫從中國上海飛抵美國新澤西州紐瓦克，卻對秘密勤務局聲稱「她不熟美國」。

張玉靜八日出庭時，雙手上銬，幾乎不發一語。張玉靜的公設辯護律師艾德勒辯稱整起事件是一場「誤會」，並出示一筆兩萬美元的收據，指稱張玉靜當時已付款給未曾謀面的「查爾斯」，準備參加當晚在海湖莊園舉行的華人友好活動，「張女士只是用常見的理由獲准進入地產內。我不懂這為何涉犯非法侵入罪」。聯邦當局指控張玉靜不實陳述、非法侵入管制區，張玉靜最高恐被判處五年徒刑。

美國司法部負責國家安全事務的助理部長戴莫斯（John Demers）五日證實，司法部統計顯示「中國公司或個人牽涉九十％間諜、經濟間諜案件，六十五％商業機密案件」，中國政府涉及大部分的美國經濟間諜活動，而波士頓已成為中國間諜的主要目標，他們試圖混進高等教育機構竊取美國貿易和技術機密。麻州聯邦檢察官萊陵（Andrew Lelling）指稱：「數千名中國間諜在美國大學內長期、普遍、持續地設法竊取美國智慧財產權。」

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