利比亞恐爆第三次內戰 各國呼籲停火

2019-04-09

〔編譯孫宇青／綜合報導〕北非國家利比亞近日瀕臨爆發「第三次內戰」，挾利比亞國民軍（LNA）控制東部地區的軍事強人哈夫塔（Khalifa Haftar），因不滿聯合國和平談判對於地方兵權的限縮，故以「肅清極端份子」為名，下令揮軍西進首都的黎波里（Tripoli），劍指聯合國及國際承認的總理薩拉吉（Fayez al-Sarraj）政府。儘管各國呼籲停火、重回協商及疏散平民，但雙方勢力激烈交鋒，包括互相發動空襲，全面開戰恐一觸即發。

利比亞在二○一一年「阿拉伯之春」推翻前獨裁領袖格達費後，各地長年遭軍閥勢力割據，所幸在聯合國調停下，於一六年達成和平協議，共同承認的黎波里「民族團結政府」（GNA）為政治過渡期的合法政權。然而，薩拉吉領導的中央政府持續與以東部班加西（Benghazi）為據點的哈夫塔針鋒相對。因此，聯合國一直推動雙方和解及舉行全國選舉，秘書長古特瑞斯亦在日前前往的黎波里，準備十四日至十六日進行新一波談判。

不料，疑因聯合國要求交出兵權而心生不滿的哈夫塔，四日突然以「肅清極端份子」為由，兵分兩路朝的黎波里進逼，且無視國際上的停火呼籲，七日起，持續在的黎波里西部和南部郊區，與聯合其他民兵部落發動「憤怒火山」反制行動的政府軍激戰。哈夫塔陣營指出，LNA已有十九名士兵喪命；薩拉吉政府則表示，襲擊已造成二十五人死亡，包括士兵和平民，以及逾八十人受傷。聯合國另指出，流離失所者至少兩千八百人，還有許多人亟欲逃脫卻仍受困。

「德國國際與安全事務研究所」（SWP）利比亞問題專家拉赫（Wolfram Lacher）指出，哈夫塔控制東利比亞及原油儲量豐富的南部大部分地區後信心大增，企圖一舉透過「閃電戰」攻下的黎波里，但他顯然「錯估形勢」，因為其迄今行動大多未能如預期進行，反倒是促進西利比亞「各派系團結」，且LNA西進的補給線拉得過長，其八萬五千名兵力也不及持續獲民兵武裝部隊增援的政府軍，「哈夫塔如今騎虎難下，不是在的黎波里南部郊區打延長戰，就是節節敗退。」

聯合國、歐盟、美國、七大工業國集團（G7）及支持哈夫塔的俄羅斯，齊聲要求哈夫塔停止推進，並呼籲雙方停火、重啟談判。美國國務卿龐皮歐指出，這場片面進逼的黎波里的行動不僅危害平民百姓，也破壞全體利比亞人更美好的未來願景；他強調：「利比亞衝突沒有軍事解決方案」，呼籲各方重回由聯合國駐利比亞代表團主席沙拉梅（Ghassan Salame）居中主導的談判。目前，部分駐利比亞美軍人員、駐當地印度維和部隊，以及聯合國非必要人員等，已先行撤離。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/