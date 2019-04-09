反移民鷹派 美國土安全部長仍「被下台」

2019-04-09

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕美國總統川普七日證實，現任國土安全部長尼爾森（Kirstjen Nielsen）即將離職，國土安全部長一職將由現任海關與邊境保護局（CBP）局長麥克利南（Kevin McAleenan）代理。三名知情人士告訴美聯社，不確定尼爾森是被解僱或自願離職；兩名高級官員告訴華盛頓郵報，尼爾森七日在白宮與川普會晤之前，她仍無意請辭。

尼爾森的辭呈內容長達兩頁，她在信中指出「國土安全部應擁有執行國家委派事項所需的資源」，期盼繼任者能不被有缺陷的、妨礙保衛邊境安全的法條阻撓。尼爾森七日證實，將留任至四月十日，以協助並確保國土安全部各項任務的交接。

現年四十六歲的尼爾森，二○一七年一月加入川普團隊，最初是川普首任國土安全部長凱利的幕僚；一七年七月，凱利轉任白宮幕僚長，尼爾森隨行前往白宮擔任凱利副手；一七年十月，尼爾森被任命為國土安全部部長。

川普找更強硬人選 被批與人民脫節

尼爾森擔任國土安全部長期間，堅定貫徹川普當局的反移民「零容忍」政策，強行在邊境拆散移民骨肉。不過，隨著美墨邊界非法移民人數持續暴增，創下近十年新高，白宮與尼爾森的關係也愈來愈緊繃。凱利去年底辭去白宮幕僚長後，「尼爾森即將被辭職」的傳聞便從未間斷。

川普五日甫決定取消提名維特洛（Ronald Vitiello）出任美國移民暨海關執法局（ICE）局長；移民暨海關執法局隸屬於國土安全部。觀察家分析，川普接連撤換維特洛、尼爾森，還表態希望由「更強硬」的人選領導移民暨海關執法局，顯示川普將在移民政策上採取更強硬的作風。

美國聯邦眾議院國土安全委員會主席、民主黨議員湯普森（Bennie Thompson）七日指出：「尼爾森不該成為川普可怕且殘忍政策的代罪羔羊。」聯邦參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）則批評川普：「當各部會最激進的聲音對總統來說仍嫌不夠時，你就知道他（川普）與美國人民完全脫節。」

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