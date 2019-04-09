臉書若續放任假新聞 英擬封鎖

2019-04-09

〔編譯陳正健／綜合報導〕繼多國針對社群媒體的社會責任立法開罰後，英國政府八日也公佈「線上傷害白皮書」（The Online Harms White Paper ），首度提案直接管制「臉書」、「推特」等社群平台，並擬議設立新的監管機構，若社群平台未能阻止散播假新聞、鼓吹暴力、自殺、網路霸凌或虐待兒童影像等「有害內容」，公司將面臨包括巨額罰款和封鎖網站等嚴苛處分，也可能追究其高階主管的責任。

搜尋引擎、聊天室論壇也列管制

英國文化、媒體暨體育部（DCMS）及內政部（Home Office ）共同提出這份白皮書，主要內容包括：利用來自網路公司的稅收，成立一個獨立監管機構，制定社群媒體及科技公司的「營運守則」，賦予監管機關對違規企業的開罰權，並考慮對高階主管額外開罰；適用對象為任何允許使用者分享、接觸使用者生產內容或彼此交流的企業，包括主流社群平台、簡訊服務和搜尋引擎、檔案寄存網站、聊天室論壇等。

上述提案將經過為期十二週的公眾諮詢，之後公布草案。提案涵蓋法律明訂之不當行為，包括騷擾、仇恨犯罪、兒童性虐待、復仇式色情、非法物品販賣及恐怖主義等內容之散佈。另外，也包括散播假新聞、網路霸凌等惡意行為。英國文化大臣萊特（Jeremy Wright）指出，違規企業可能面臨高達年營業額四％的巨額罰款。

這次立法的背景之一，是轟動一時的少女莫莉．羅素（Molly Russell）自殺案。二○一七年，年僅十四歲的羅素在家輕生，家人檢視她的Instagram帳戶後，發現她生前曾點閱關於憂鬱及自殺的負面內容。今年三月，紐西蘭基督城發生清真寺恐怖攻擊事件，造成五十人喪命，澳洲籍槍手塔倫行凶時，透過臉書直播，再度引發對社群媒體的檢討聲浪。

四月初，澳洲國會立法規定，社群媒體必須立即撤除關於恐怖主義、謀殺或其他嚴重犯罪的影片內容，違者將重罰七百五十萬美元（約二．三億台幣），或其全球營業額的一成（數十億美元），高層主管也將面臨最高三年徒刑。

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