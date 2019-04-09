中國關押澳籍作家 審問調查機密

2019-04-09

〔編譯孫宇青／綜合報導〕澳洲自二○一六年起，傳出遭中國政府透過政治獻金滲透、影響政治，導致時任總理滕博爾暗中展開調查行動。澳洲三家媒體聯合調查後於八日披露，北京當局為了解澳洲的相關調查，找上華裔異議作家、據悉曾為中國外交官的楊恆均（筆名，本名楊軍），以及在雪梨科技大學任教的馮崇義（Feng Chongyi）等兩名澳洲公民，刺探兩人與調查行動負責人的聯繫情況，以及調查的機密內容。

滕博爾一六年委託其顧問、曾為駐中國記者的加諾（John Garnaut），與澳洲安全情報組織（ASIO）合作調查中國干預澳洲內政情事。澳洲廣播公司（ABC）專題節目「四角」（Four Corners）、世紀報（The Age）和雪梨晨驅報發現，與加諾熟悉的兩名澳洲籍華裔人士，包括今年一月被中國指控涉嫌從事危害國家安全犯罪活動，而被關押的楊恆均；以及一七年三月一度在中國被禁止出境返澳的馮崇義，都因此遭到中方訊問。

據報導，楊恆均去年與加諾見面途中，曾遭中國官員攔截及問話；加諾指稱中國官員不但查問楊與他的關係，還想了解他曾做過什麼。馮崇義則透露，在中國被關押六天期間，情報官員試圖了解「加諾正代表滕博爾內閣進行什麼行動」，最後甚至警告他，若公開審問內容，將讓他獲罪。

議員︰澳洲人去中國都可能被逮

楊恆均一月從美國入境廣州時遭軟禁。楊的妻子袁小靚（筆名，本名袁瑞娟）也被禁止離開中國，她近日打破沉默，呼籲澳洲政府「加把勁」，協助拯救其夫，「澳洲政府至少應該關切公民在海外的情況才對，坦白說我現在非常失望。」澳洲自由黨議員海斯迪也強調，澳洲人都應為楊獲釋而努力，「我們都是澳洲公民，誰知道哪天我們去中國不會被抓？」

另一方面，前述媒體調查團隊還發現，澳洲獨立中文媒體「看中國」（Vision China Times）因對中共持批判立場，而遭中方施壓。據悉，轄區內有大批華人的喬治斯河區政府（Georges River Council），曾在十二個月內八度收到中國領事館的「警告函」。例如，該區政府去年舉辦的農曆新年活動中，「看中國」為贊助商之一，但中方立即去函威脅：「盼喬治斯河區政府支持澳中關係的政策不會改變。」

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/