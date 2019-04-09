中國南極基地 掠奪資源、軍事攻擊前哨站

2019-04-09

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕英國《泰晤士報》（The Times）八日報導，中國正積極在南極大陸擴張、興建基地，而這類占地興建考察站的做法，可與中國的南海經略相提並論；兩名學者指出，「跡象顯示，中國在南海奉行資源民族主義的情節，可能會在南極上演」，中國的謀略目標包括軍事、經濟方面，「這也意味著倘若日後發生爭端，即使衝突地點不在南極，中國也可能鎖定他國在南極的基地，作為攻擊目標」。

經略南海模式 複製到南極

報導指出，外界無法確實得知中國考察站的具體情況，中國可能在南極洲從事秘密軍事活動，佈局攫取南極資源；目前雖有《南極條約》規範南極洲僅適用於和平目的、促進科學考察的國際合作，禁止在南極地區進行一切具有軍事性質的活動，並凍結目前所有的主權聲索行為，但《南極條約》將在二十九年後到期，逾五十個締約國屆時將能重新商議，是否維持禁止在南極採礦的規定。

報導認為，中國迅速擴大在南極地區的活動範圍，應是想確保在談判桌上商議南極資源開採時，能占有一席之地。根據中國極地研究中心評估，南極洲擁有龐大的石油、天然氣儲量。外界擔心，中國在南極活動是為了伸手分取冰下蘊藏的豐富資源；中國可能在考察站藏匿《南極條約》所禁止的軍事設施，包括飛彈導引系統、大功率雷達、能追蹤西方衛星的望遠鏡、無人機等。

中國已在南極大陸著手興建第五個考察站，並有三個考察站（崑崙站、泰山站、中山站）設立在澳洲聲稱擁有主權的區域內。中國和極地政治問題專家布雷迪（Anne-Marie Brady）將中國在南極洲設立基地，比作蘇聯在冷戰時期興建基地的做法，「這似乎與蘇聯廣設基地的舉措非常相似，因為當一國設立基地，就會出現習慣法，沒有人會把基地設立在你的基地上，那就是你的資產」。

南極洲目前不屬於任何一個國家，但先後提出對南極擁有主權者，計有英國、紐西蘭、法國、挪威、澳洲、智利、阿根廷等七國，另外也有其他國家在南極洲設立永久研究站。澳洲廣播公司（ABC）報導，各國在南極洲活動頻繁，卻沒有任何單位檢查各研究站的內部情況，「實際上，我們其實無法得知，中國究竟在南極研究什麼」。

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