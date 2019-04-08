美獨立戰爭名將 疑是女兒身

2019-04-08

〔編譯陳正健／綜合報導〕美國半官方性質的第三部門博物館機構「史密森尼學會」（Smithsonian Institution）資助的研究顯示，美國獨立戰爭時期與喬治．華盛頓並肩作戰的波蘭裔名將普拉斯基（Casimir Pulaski），可能有不為人知身分︱經去氧核醣核酸（DNA）技術驗證遺骨後，發現他生前可能是女兒身，甚至可能有「雙性人」基因。

「史密森尼頻道」訂於八日播出名為《美國不為人知的故事：大將軍其實是女性？》的紀錄片，揭露這項發現。普拉斯基死後葬於喬治亞州薩凡納（Savannah），遺骨置於紀念碑下一個金屬容器內。約二十年前，人類學家在紀念碑暫時拆除時取得他的骸骨，自此展開研究。

普拉斯基一七四五年出生於波蘭貴族家庭，曾對抗入侵的俄羅斯軍隊，之後前往美國聲援獨立運動，在一七七七年救過美國國父華盛頓一命。他以驍勇善戰的騎兵聞名，被尊為「美利堅騎兵之父」，七九年重傷過世，享年三十四歲。

研究人員之一、喬治亞南方大學（GSU）人類學學者伊斯特布洛克指出，男女骨盆形狀不同，女性骨盤腔呈橫橢圓形，男性呈心形。普拉斯基的骨盆看起來很像女性，骨架有頻繁騎馬跡象，右手的傷也吻合戰爭描述，臉骨結構及下巴明顯具女性特徵。

歷史記載，普拉斯基身高約五呎二吋至四吋（約一五七至一六二公分），未婚無子，曾與一名女性過從甚密。研究人員早就懷疑他是女性，但缺乏DNA證據，無法證明遺骨是他本人，直到比對其姪孫女線粒體DNA才確認身分。

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