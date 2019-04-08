美縮減中東軍售 中俄趁進瓜分

2019-04-08

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國近年將戰略重心轉向中國和俄羅斯，間接影響美國出售武器的國家次序。華爾街日報、「防務一號」（Defense One）、「布萊巴特新聞網」（Breitbart）等媒體報導，過去二十年來，美國為了在中東執行反恐怖主義任務，向中東、北非各國大舉出售武器，但隨著重心逐漸轉向歐洲和歐亞大陸，中俄兩國開始瓜分美國在中東留下的軍事利益，並藉此與中東各國拓展合作關係，令美國益發憂心忡忡。

美國非營利組織「安全援助監督中心」（Security Assistance Monitor）報告顯示，川普政府批准的武器出口金額，從二○一七年的八二二億美元，降至去年的七八八億美元。具體而言，美國出售武器至中東和北非各國的比率，從一七年的三十六．六％降至去年的二十一．九％，東亞和太平洋島國從二十三．六％降至十四．三％，但歐洲和歐亞大陸各國從二十九．五％大幅上升至五十五％。

報告指出，歐洲是美國去年出售武器的主要地區，部分原因便基於對俄國勢力的憂慮，例如義大利採購金額達一百億美元的九十架F-35匿蹤戰機。與此同時，瑞典「斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）」統計，中東的沙烏地阿拉伯和阿拉伯聯合大公國，去年各自耗資四千萬美元向中國購入軍事無人機等武器，儘管金額不算高，但比起前一年已顯著提升。此外，俄國也分別向沙國和阿聯出售飛彈系統及狙擊步槍。

五角大廈官員透露，除擔心武器出口受到擠壓外，華府也對中俄兩國試圖透過與美國盟邦合作，以取得先進軍事技術及商業科技備感憂心。華府智庫「新美國安全中心」學者艾沃斯（Elisa Catalano Ewers）近日在眾議院外交委員會的聽證會上表示，中東地區同樣出現「大國競爭」，因為「中國在此覓得發展其經濟政策的可能性，俄國也找到建立多方策略的空間。」

另一華府智庫「美國進步中心」學者貝奈姆（Daniel Benaim）也認為，俄國正透過力保敘利亞總統阿塞德政權，建立可抗衡美國勢力的區域領導實力。中國則透過投資、貸款、援助等手段，深化在中東的影響力。兩國都與區域強權合作，亟欲在「非洲之角」一帶站穩腳步。

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