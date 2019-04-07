川金會碰壁 金正恩將訪俄求金援

2019-04-07

〔編譯茅毅／綜合報導〕華爾街日報和俄羅斯「塔斯社」六日報導，俄方正準備北韓領導人金正恩來訪事宜，他此行可望會晤俄國總統普廷，舉行首次「普金會」。在二月金正恩和美國總統川普的「川金二會」幾未達成任何進展下，平壤正轉向其「老朋友」莫斯科。金企圖藉此舒緩美國等國際社會對北韓的經濟制裁，並突破當前的經濟孤立困境。

普廷二○○○年曾以總統身分訪朝，會晤當時的北韓領導人、金正恩之父金正日。翌年，金正日回訪莫斯科，也是他以北韓領導人身分三度訪俄的第一次。另外，前蘇聯時期，金正恩祖父金日成曾於一九六一年赴莫斯科，與時任蘇聯領導人的赫魯雪夫簽署蘇、朝共同防禦條約。

克里姆林宮發言人三月初即曾指稱，俄、朝正磋商金正恩訪俄的時間地點。南韓情報官員也透露，去年六月在新加坡舉行的首次川金會及河內的川金二會前夕，北韓國務委員會部長金昌善均曾事先前往探路，而他三月時去了莫斯科，此為莫斯科可能是普金會地點的一個跡象。

普金會 盼普廷支持解除制裁

據報導，金正恩此行旨在謀求聯合國安理會常任理事國俄國的支持，普金會將讓他有機會尋求普廷支持協助解除或鬆綁安理會制裁北韓的措施。加強俄朝關係，也能防範有朝一日北韓與其主要盟邦中國的關係生變。

南韓「國民大學」學者蘭科夫認為，普廷持續尋求使莫斯科恢復昔日的全球性強權地位，普金會將讓他有維護其影響力，並獲取迄今美、朝核飛彈談判的情資。「新美國安全中心」（CNAS）研究員肯達爾—泰勒（Andrea Kendall-Taylor）則表示，在北韓議題上，美、俄利益高度重疊，也是美俄雙方可合作之處。

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