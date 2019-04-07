中國教授接連去職 學生特務告的密

2019-04-07

〔編譯周虹汶／綜合報導〕中國大學校園近一年來有多名教授陸續「因言獲罪」，告密者正是課堂上的「學生教學信息員」，引發學界聲援，也令這群聽命於中國共產黨的「學生特務」問題正式浮出檯面，凸顯大學校園儼然已成為中國國家主席習近平的「意識形態保衛陣地」。

以「武漢科技大學學生教學信息員管理辦法」為例，「學生教學信息員」乃校方統一發聘的有給職，任期一年，多由優秀學生擔任，他們「政治素質過硬，文字表達能力較強」，負責廣泛蒐集教學管理訊息、及時反映學生對任課教師的評價，包括「課堂教學中是否始終堅持社會主義核心價值觀」、「思想政治理論課是否充分發揮主渠道作用」等。簡言之，他們的主要工作是秘密監督教學內容，以致中國大學教授講課除了得提防校方裝在教室內的監視器，更得留心埋伏的「地下工作者」，根本「無路可逃」。

近期因學生教學信息員告密而丟教職的著名案例為中國重慶師範大學教授唐雲，校方稱他二月二十五日在「魯迅研究」課程中，「發表損害國家聲譽的言論」、「違反政治紀律」、「在師生中造成不良影響」，上月二十日撤銷教師資格。同時間，唐雲疑似透過網路發文〈告別〉，強調「這是我的講台，三十三年後，我第一次離開。這是我的學生，他們並不都是猶大。今天披著恥辱離去，明天我定會帶著桂冠而來。這是我的講台」。以《新約聖經》中的耶穌門徒猶大，暗指部分學生背叛出賣。

去年中南財經政法大學副教授翟桔紅在講授政府結構與功能課程時，因批評中國人大修改憲法，遭學生告密，最後被開除黨籍、調離教學崗位。美國加州州立大學洛杉磯分校學者宋永毅接受自由亞洲電台採訪時指出，學生信息員制度就是中共控制大專院校的工具。旅美中國人權人士劉青也說，這些信息員跟中共的特務組織有聯繫，甚至是學校也無法控制。

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