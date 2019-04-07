反中覺醒 亞非國家選戰焦點

2019-04-07

手法被識破 干政效果變差

〔編譯茅毅／綜合報導〕美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）五日報導，由於北京當局的海外基礎建設投資計畫「一帶一路」令諸多參與的亞洲和非洲國家債台高築，加上中國近年在南海的專斷行為變本加厲，以及把數十萬維吾爾族人強迫送入「再教育營」等對伊斯蘭教的鎮壓行動，因此，對中政策的檢討與修正，正成為亞非國家大選選戰的一項焦點議題。這對北京來說是個壞消息，中國在企圖制衡美國的同時，正發現其設法使亞洲國家及當地政治人物為其所用的傳統手法，效果大不如前。

印尼預定十七日舉行總統選舉，尋求連任的佐科威，約兩年前還在北京慶祝中國國家主席習近平倡議的一帶一路。但如今，佐似與北京保持距離，淡化國內若干由中國資助的計畫重要性。在上屆大選敗給佐的普拉伯沃捲土重來，矢言一旦當選，將從北京取得一個「更好的協議」，他並要求檢討與中國的貿易政策。

佐科威與北京的關係，已成為普拉伯沃的攻擊重點，藉此質疑佐科威的國家忠誠度。北京資助印尼的高鐵計畫原定明年完工，但已面臨超出預算及工程延宕等批評。英國「經濟學人資訊社」分析師安維塔表示，在印尼選戰過程中，反中言論持續高漲。一帶一路爭議和華裔支配印尼大筆財富等議題，在此次選戰期間發酵。

馬國去年國會大選中，有關中國投資和影響力的利弊得失，也在選戰扮演一定角色。中國雖非馬哈地領導的「希望聯盟」（ＰＨ）去年勝選主要因素，惟馬哈地回鍋首相後，已兌現他將對北京採取更強硬立場的競選承諾。緬甸等國家亦因擔憂債務和永續性，而縮減參與一帶一路的規模。

新疆問題 也遭穆斯林國抗議

另在斯里蘭卡因無力償還貸款，只好讓中國接管斯國港口的前車之鑑下，肯亞總統甘耶達也面對國內對其最大港恐因此遭北京掌握的質疑聲浪。此外，佐科威去年主持南海南端納土納群島一座軍事基地的啟用儀式，馬國亦對北京的南海主權聲索表達擔憂。而由於穆斯林在印、馬佔多數，兩國政府也面臨國內要求應對北京鎮壓維族穆斯林的行為發聲的壓力。

在東南亞甚至非洲，中國的投資和與中國的關係，成為尷尬的選戰議題。這對北京當局將是一大警訊，即中國愈接近超強地位，其所挾的影響力與權力更可能反噬自己。

另一方面，印度洋島國馬爾地夫六日舉行自前親中總統雅門去年下台後，首次的國會選舉。總統索里呼籲選民讓其所屬的馬爾地夫民主黨（ＭＤＰ）單獨過半，將有助調查雅門任內因參與一帶一路積欠的龐大債務。雅門擔憂，欠款恐達卅億美元。該黨此次提名曾批評中國正買下馬爾地夫的前總統納希德角逐國會議員，初步結果可望於七日出爐。

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