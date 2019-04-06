英報告：自治權腐蝕 香港邁向一國1.5制

2019-04-06

〔編譯周虹汶／綜合報導〕英國下議院外交事務委員會四日發布《中國和基於規則的國際體系》調查報告，「憂心現實中的香港正邁向『一國一．五制』」，尤其中國政府對香港的態度根本推進「一國一制」，香港法治尤受威脅，呼籲英國政府協助把關，除了向國會繼續固定提交《香港半年報告書》，也建議把香港問題列入每次雙方部長級互訪的議程。

一九八四年《中英聯合聲明》載明，英國把香港主權移交中國後，中國對香港採基本方針政策「五十年內不變」的「一國兩制」原則。四日報告重申，這份卅五年前簽署的聲明，對於英國國家利益和基於規則的國際體系皆極其重要；對中國而言，恪守聲明精神更是它努力參與全球治理的誠意考驗。

報告強調，香港政府目前擺明針對主張香港獨立者，邀請港獨人士演說的記者也遭對付，主張港獨的香港民族黨更因「社團條例」被迫停擺，皆已引起英國下議院外交事務委員會關注。「港獨」雖恐非當前香港「現實選項」，但「自由社會的公民仍有權自由地表達他們的觀點」，港府若繼續堅持目前態度應付港獨運動，將對《中英聯合聲明》保障的香港自治權構成「十分嚴重的威脅」。

報告呼籲，為因應中國共產黨領導人習近平的大權獨攬，英國需要重新思考並制定對中國的政策。報告認為，英國目前對中國政策把經濟考量置於其他根本利益、價值觀和國家安全之上，政府應該制定明確的中國政策，說明如何因應中國的挑戰，並建議在二○二○年底之際公布。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/