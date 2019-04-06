美籲北約對抗中俄 正視華為威脅

2019-04-06

〔編譯陳正健／綜合報導〕北大西洋公約組織（ＮＡＴＯ）成立七十週年紀念會議四日在華府落幕，二十九個會員國外長通過一系列措施，旨在黑海地區對抗俄羅斯的「侵略」。美國國務卿龐皮歐警告，北約國家須挺身對抗俄國、中國與伊朗帶來的威脅，並做出適當調整。

北約外長聯合聲明指出，會員國正面臨「空前且具挑戰的安全情勢」，包括更具侵略性的俄國。他們願提供喬治亞及烏克蘭更多合作，再次要求俄終止對克里米亞的併吞，促請俄尊重「中程核武條約」。

龐皮歐籲請北約盟邦共同對抗「來自俄國、中國及伊朗的更強大挑戰」。他強調，俄國的侵略性、網路攻擊及對能源的安全威脅，以及中國的策略性競爭，都是北約須留意的潛在威脅。龐皮歐也警告，北約也處理中國的網路威脅，包括北京透過華為科技設備進行間諜活動。他重申，北約或美國都無法將資訊分享給使用華為設備的會員國。對於依賴中國通訊科技的國家，美國可能須減少情報合作。

美擬再派航母訪越南

此外，美國國防部印太事務助理部長薛瑞福三日在智庫會議提到，美國去年三月曾派遣航空母艦「卡爾文森號」訪問越南，為越戰結束後首次；美方計畫今年再派第二艘航母訪越，希望這成為兩國常態，形成戰略關係。

情報分析公司「戰略預測」評析，此舉凸顯美國在印太地區加強安全存在，以擴大區域合作共抗中國。布魯金斯學會索頓中國研究中心高級研究員周思哲分析，越南是美國印太新戰略的中心環節，派遣航母訪越是為貫徹戰略佈局，對抗中國在南海的活動。

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