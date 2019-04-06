WTO︰美中協議 不該形成新不公平

2019-04-06

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕美中貿易談判進入尾聲，世界貿易組織（ＷＴＯ）秘書長阿茲維多四日在墨西哥接受彭博新聞訪問時表示，美中潛在貿易協議可能面臨其他ＷＴＯ成員的挑戰，端視該協議的詳細內容，以及其他國家是否因此感受到不公平傷害。

阿茲維多指出，美中似有政治意願達成協議，以緩和或許是全球貿易最大衝突，但事情仍可能以失敗告終；ＷＴＯ目的就是允許成員國能制衡其他國家採取的行動，一旦他們認為這類行動違反ＷＴＯ規則。

阿茲維多說，「我確定，如果美中協議具有可被質疑的要素，其他成員會試圖取得更多澄清…，可能最終甚至會挑戰它」；不過，美中這些對話會出現什麼結果、會怎麼執行，他並不清楚，這些都是臆測的。

ＷＴＯ本週甫大幅下修今年全球貿易成長預測至三年來的最低水準，從先前預估的三．七％降至二．六％，去年貿易成長也由先前估計的三．九％降至剩三％，主因是商業緊張和關稅升高的衝擊。

ＷＴＯ五日首次就涉及國家安全的俄羅斯與烏克蘭貿易爭端做出裁決，指俄國以國家安全為由，向經其領土運往哈薩克和吉爾吉斯的烏克蘭產品實施限制，「並未違反國際貿易規則」。根據ＷＴＯ規定，各國可基於「保護國家基本安全利益」採取行動，而俄烏兩國當前處境確實形成國際關係上的危機。兩國可在六十天內決定是否提出上訴。

由於美國總統川普同樣以國安為由開徵「鋼鋁稅」，而遭歐盟、加拿大、墨西哥和其他六國申訴，因此此一判例影響深遠。路透指出，ＷＴＯ此一裁決對川普政府有如雙面刃，一方面肯定國家有權以國家安全為由，要求豁免國際貿易規則；另一方面則確立ＷＴＯ有權審理與國家安全有關的貿易爭端。川普政府一再主張ＷＴＯ是貿易組織，無權審理與國家安全有關的「鋼鋁稅」爭端。

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