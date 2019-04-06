川普︰美中最快4週簽協議

2019-04-06

〔編譯楊芙宜、陳正健／綜合報導〕美國總統川普四日表示，美中打算最快未來四週內達成貿易協議；但他沒有宣布將舉行與中國領導人習近平的「簽署峰會」，並警告北京若未達成協議，很難允許美中貿易繼續。前來華府貿易談判的中國國務院副總理劉鶴說，美中在重要問題達成「新共識」，並向川普轉達習近平盼及早完成協議文本談判的口信。

川普在白宮接見劉鶴時表示，美中談判還有長路要走、但正在轉彎，已非常接近達成協議、但不意味協議已達成；四週或四週內會有很重大宣布，若能達成，這會是一項偉大、歷史性協議，「讓我們拭目以待」；若能達成協議，兩國就會舉行峰會，地點會在美國。

不過，川普也指出，可能需要四週制定協議架構，細節書面化還需另外兩週時間。這說法凸顯美中將難以實現四月底前達成協議的非正式目標。

談判尾聲 仍有棘手問題

川普表示，談判雖進入最後階段，仍有一些棘手問題未解決，包括關稅、美國智慧財產（ＩＰ）竊盜、協議強制執行，「必須確保執法機制…，我們已討論了很長一段時間」。美國貿易代表萊席爾也說，雙方取得更多進展，但「重大問題還存在」。白宮經濟顧問庫德洛先前表示，本週談判可能會超過三天至週末。

摩根大通執行長狄蒙在美國智庫外交關係協會活動指出，美國和中國打貿易戰是「絕對」正確，即便經濟短期受創；影響跨國公司的「嚴重問題」必須解決，「我們不要一個黃豆協議，若中國同意買二千億美元美國產品，這無法解決問題。」

中國官媒新華社報導，劉鶴向川普轉達習近平口信，稱希望雙方繼續本著相互尊重、平等互利精神，解決彼此關切問題，及早完成中美經貿協議文本談判。據悉美方為確保中國履行承諾，希望逐步降低加徵的關稅，並要求中國不得報復。

感嘆軍費 邀中俄同削減

此外，川普在媒體要求他就美中建交四十年發表感想時，提及美中貿易戰下輪談判，或許能就削減軍費與武器生產進行協商。他感嘆美中俄軍費支出過分龐大，應將軍費用在對和平更有成效之處；劉鶴則答稱這是「好主意」；克里姆林宮五日回應，川普的提議值得進一步討論。

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