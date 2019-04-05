南海漁船輪流攻島？ 中國賤招惹怒菲國

2019-04-05

〔編譯周虹汶／綜合報導〕目前由菲國實際控制的南海派格阿薩島（中國及我國稱中業島）周遭，今年一至三月，出現逾兩百艘中國漁船，涉及非法侵犯菲國主權，菲律賓外交部四日終於就此對中國提出罕見正式抗議，呼籲中國恪守對東南亞國家協會的《南海各方行為宣言》承諾。

菲國總統杜特蒂二○一六年中上台後，百般討好中國；二日還在強調，中國想和菲國做朋友，提供軍火卻不要求領土等回報。路透因此直呼，菲國外交部四日透過聲明公開指責中方，實屬罕見；菲國外交人員則私下對美聯社證實，菲國外交部上月廿九日已先對中國發出照會，就中國船隻「大量出現在派格阿薩島附近表示憂慮」。

中國外交部發言人耿爽四日回應表示，兩國三日正好進行一七年初建立的南海問題雙邊磋商機制（ＢＣＭ）第四次會議，雙方坦誠、友好、建設性地交換了意見，也重申《南海各方行為宣言》、《南海行為準則》的重要性，會上相關「討論、形成的共識」就是「這個問題最好的回答」。

事實上，菲律賓軍方本月早已指出，菲軍今年一至三月在派格阿薩島周邊共監測到二一七艘中艦，對方先後出沒共逾六百次，與去年同期數字相當，但它們待在原地不捕魚，疑似中國海事民兵。菲國總統發言人帕內羅則稱軍方偵測到的中艦數量為二七五艘，涉及國家安全，令人擔憂。美國國務卿龐皮歐上月訪菲表示，若菲國在南海遭遇中國攻擊，美方將依據菲美共同防禦條約協防。

中業島是南沙群島第二大天然島，中、菲、台灣、越南聲索主權，目前為菲國在南海實際佔領的最大島；三年前上任的杜特蒂，兩年前曾打算登島升旗，最後因中國抗議而取消計畫。

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