協議卡關脫歐再延？ 歐盟放話沒得延

2019-04-05

〔編譯茅毅／綜合報導〕十二日就是英國脫歐大限，下議院三日以三一三票贊成、三一二票反對，一票之差通過最大在野黨工黨議員的提案，要求首相梅伊向歐盟尋求延後脫歐，以免在無協議下「硬脫歐」。下院通過後，已送交上議院進行辯論。若上院也通過，該法案即可成為法律。然而，是否同意英國延後脫歐的決定權仍在歐盟手上。歐盟執委會主席容克三日表明，十二日乃下院通過脫歐協議的最終期限，若屆時未能過關，歐盟不可能再度同意英國短暫延後脫歐的請求。他預料，十二日無協議的可能性很高，但歐盟已做好準備。

三日要求延後脫歐的提案，將迫使梅伊尋求歐盟展延「里斯本條約」第五十條，把原定大限延後，同時賦予英國國會在請求延多久上的決定權。英國政府發言人表示，對下院多數議員選擇支持該法案感到失望。該法案將對政府在十二日前談判延長脫歐期限的能力，加諸嚴重限制。

惟梅伊仍表示，她將請歐盟再次同意短暫延後脫歐，期望英國國會在五月二十二日前能通過協議，好讓英國不必參與歐洲議會選舉。英國脫歐事務大臣巴克萊則指稱，三日通過的提案存在「憲法上的瑕疵」，他希望上院仔細審查該「倉促」通過的法案。他還說，目前「不保證」英國會參加預定五月舉行的歐洲議會選舉，一旦參加，將是「背叛」，並「造成難以估計的傷害」。

英國財政大臣哈蒙德則認為，任何最終的脫歐協議能經公投通過，才是「完全可靠」。惟衛生大臣韓考克直言，他「非常強烈反對」公投脫歐協議。

由於執政的保守黨主張脫歐後與歐盟在法律及貿易政策上「一刀兩斷」，和工黨黨魁柯賓主張仍留在歐盟的關稅同盟不同，故梅伊與柯賓三日就如何化解脫歐僵局的會談，招致兩黨下院議員強烈批評，兩名國務副大臣憤而請辭。據傳多達十五名高官準備跟進，其中包括幾名閣員。

不過，梅伊發言人則予以肯定，表示該會談具「建設性」、雙方均展現「彈性」。但柯賓強調，舉行第二次脫歐公投乃工黨政策，以防止硬脫歐或在「糟糕」的協議下脫歐，而他與梅伊方面尚未就二次公投選項達成協議。由於歐盟峰會將於十日召開，梅伊希望與柯賓就下院在當天前舉行另次表決達成共識。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/