研究：空污害兒童減壽20個月

2019-04-04

〔編譯周虹汶／綜合報導〕美國非營利組織「健康影響研究所」（ＨＥＩ）三日公布《二○一九全球空氣狀況》報告指出，空氣污染在二○一七年成了全球健康第五大殺手，將導致世界各地孩童未來平均減少廿個月壽命；南亞孩童更因嚴重空污，短少約卅個月預期壽命。

這是該年度報告首度評估空污對預期壽命的影響，指出這代孩童一七年面臨的空污問題，恐讓他們未來平均早死廿個月，致命程度甚於酒精、車禍、營養不足等議題。已開發國家的小孩預期壽命減少幅度不到五個月，拉丁美洲孩童減九個月，北美洲與中東一．五年，東亞一年又十一個月，撒哈拉以南非洲的小朋友卻少了兩年壽命，南亞的孩子更是少活二．五年。整體而言，開發中國家的百姓暴露於直徑二．五微米以下的一級致癌物「細懸浮微粒」（ＰＭ二．五），是已開發國家人民的四到五倍，但後者飽受交通或工業化製程所產生的臭氧影響。

報告也指出，光是二○一七年，室內、外有毒空氣已奪走全球五百萬條人命，接近該年死亡人口的十分之一：超過一半為中國人和印度人，但報告也肯定中國開始打擊空污的成就；發生逾一二○萬死亡案例的印度也已採取行動，因空污乃當地第三大健康殺手，比吸菸、道路事故、瘧原蟲還可怕。另外，其中三百萬名受害者的死因，與暴露於ＰＭ二．五直接相關，逾半同樣來自中國與印度，但尼泊爾和印度民眾的ＰＭ二．五接觸程度，幾乎是中國的兩倍。整體而言，近九成死者超過五十歲，可見空污已成為全民公敵。

另一方面，全球逾半人口將近卅六億在家中也受空污迫害，所幸隨著經濟狀況改善，如煤炭等固體燃料逐漸從廚灶退場，此現象已逐漸好轉；但在孟加拉、印度、尼泊爾、巴基斯坦等空污最嚴重的南亞國家，合計超過一五○萬人死於空污，其中印度就有六成人口還用固體燃料，孟加拉更高達七十九％。

與空氣污染直接相關的病痛，包括肺癌、慢性阻塞性肺病與心臟疾病等，可見空污危害不亞於吸菸。至於多數肺病形成的主因，元凶則指向化石燃料產出的污染物懸浮微粒。

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