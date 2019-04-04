民心思變！芝加哥選出同志黑人女市長

2019-04-04

〔編譯周虹汶／綜合報導〕美國第三大城芝加哥市二日舉行市長選舉，五十六歲候選人萊特夫特（Lori Lightfoot）以政治素人之姿拿下七十四％選票，擊敗政壇經驗豐富的民主黨同黨對手、七十二歲黑人女將普瑞克溫可（Toni Preckwinkle），成為該市首位公開出櫃的同性戀黑人女市長。在政黨把持、槍枝暴力與經濟不平等日益嚴重的芝加哥，她的高票當選充分反映出思變民心。

法律人出身的萊特夫特曾為執業律師，第一份公職是聯邦地區法院助理檢察官，自此一路以非洲裔民眾的發聲者自許。初次投入選戰即告捷，成為芝加哥首位非裔女市長，打破當地一八三七年以來只有一位非裔市長及一位女市長的紀錄，更是芝加哥第一位公開出櫃的同性戀市長，她在妻子及女兒陪同下發表勝選感言，對選民強調：「你們今天不只締造歷史，你們創立了一項改革運動。」

至於落選的普瑞克溫可，是芝加哥所在地庫克郡的委員會主席，乃該郡最高行政長官。身為政壇要角卻不敵萊特夫特初征選戰，美國伊利諾大學芝加哥分校政治學教授麥堅時（Evan McKenzie）分析，這是「全市集體反對芝加哥政治建制派」的結果。

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