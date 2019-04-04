與工黨聯手 梅伊拋軟脫歐

2019-04-04

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕英國脫歐僵局未解，首相梅伊二日再出招，宣布將向歐盟請求再次延後脫歐時限，並於三日會晤工黨黨魁柯賓，尋求就英國脫歐前景達成朝野共識。歐盟對此表示歡迎，歐洲理事會主席圖斯克三日推文「讓我們靜觀其變」。然而，梅伊此舉已引發保守黨盟友與黨內譁然。

保守黨譁然 1閣員請辭

柯賓向來主張英國脫歐之後，應該繼續留在關稅同盟，確保英國能夠進入歐盟市場，同時保護英國消費者、工人與環境權利，避免雙方一再出現貿易摩擦。但保守黨內主流聲浪是與歐盟一刀兩斷，不希望英國脫歐後，在法律與貿易政策上仍受制於歐盟。一向主張「軟脫歐」的梅伊向柯賓求助，被外界視為英國未來可能將以「更軟性」的方式脫歐。

黨內譴責梅伊違背公投結果

英國政府威爾斯事務副大臣亞當斯（Nigel Adams）三日憤而請辭；數十名保守黨人三日聯名譴責梅伊「正在犯下嚴重錯誤」，指稱與工黨協商相當於續留關稅同盟，此舉無異於違背公投結果。

脫歐強硬派的前外相強森揚言，「死都不會答應英國續留關稅同盟」，砲轟內閣「把脫歐最後命運交到工黨手中」，將導致英國脫歐「軟」到支離破碎。

梅伊二日在歷經七小時的馬拉松式內閣會談後發表重大聲明，宣布將請求延後脫歐，並尋求在五月二十二日前完成脫歐，讓英國不必參與歐洲議會選舉；她期盼儘快與柯賓達成共識，力求四月十日歐盟峰會前，將新方案交付國會表決。梅伊三日也致函黨內同志，說明自己為何決定尋求工黨意見，並指出與工黨協商乃肇因於黨內同志及盟友三度否決她所提出的脫歐協議。

此前歐盟已同意英國將三月二十九日「脫歐日」延後到至少四月十二日；若英國與歐盟順利達成協議，便可在五月二十二日脫歐，否則英國將在四月十二日「無協議」脫歐。

梅伊三日強調，英國政府承諾選民的是，「平穩有序」的脫歐，民眾期待政府能找到脫歐的方法。柯賓則說，他歡迎首相願意妥協以求打破僵局。

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