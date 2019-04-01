文革再現？ 中國大學生掀舉報老師歪風

2019-04-01

〔編譯茅毅／綜合報導〕近年中國大專院校教師遭整肅案例層出不窮，北京清華大學、北京師範大學、廈門大學等名校，不論是自由派或非自由派知識份子，都可能因講學內容而惹禍上身，遭到勒令停課、降級，甚至撤銷教師資格、開除等處分，而背後多半與學生向學校當局告密有關，使社會、人文科學類的學者淪為「高危（高風險）職業」。中國大學吹起的這股告密歪風，令人聯想到前中共領導人毛澤東為了權力鬥爭，而於一九六○年代發動的「文化大革命」。

北京的孫姓退休教授對「美國之音」（ＶＯＡ）表示，告密應該是有組織的安排，例如透過共青團、中共黨內組織。大學中控室的影音監控系統對老師講課時的錄音、錄影，也可能當作舉報、整肅教師的「佐證」。告密的學生中，部分原本就具有「學生觀察員」身分，有的則是表現積極的中共黨員，也有些是人云亦云、隨波逐流。

學者直言中共是幕後黑手

中國人民大學退休教授張鳴說，告密者中，可能真的有人單純認為「老師錯了」，但這種舉報基本上都出於惡意，但當局現在卻縱容、鼓勵揭發老師。他認為，學生告密令教師震驚恐懼又心灰意冷，有些人因此萌生退意。

去年四月，武漢「中南財經政法大學」副教授翟桔紅在上課時質疑中國修憲、國有企業產權制度與人民代表制度，遭學生指控「錯誤解釋修憲情況」，對學生產生「負面影響」。重慶師大教授唐雲在講授中國文學家魯迅相關課程時，也遭學生告發。

網友認為，告密一向被視為下流行徑，大學卻對告密風氣推波助瀾，那何需接受大學教育？

不過，也有分析家指出，不能完全歸咎於大學生，因為這種人畢竟佔少數，也與學校當局慫恿學生告密有關，尤其自中國國家主席習近平掌權以來，要求大學教師「七不講」，即不能講普世價值、新聞自由、公民社會、公民權利、中共的歷史錯誤、權貴資產階級及司法獨立。習近平三月十八日在北京主持座談會時，再次強調加強大學校園意識形態的整頓工作，而且「要從娃娃（年輕學子）抓起」，統一師生思想。

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