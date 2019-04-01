中日對照讀新聞》ローソンが完全無人化実験へ 日便利商店「羅森」將試驗凌晨完全無人營業

2019-04-01

◎茅毅

ローソンは29日、午前0時から午前5時までの深夜帯の営業を完全無人化する実験を7月ごろから開始すると発表した。人手不足の深刻化でコンビニの24時間営業の見直しを求める声が高まっており、無人営業が可能かどうか検証する。

日本超商「羅森」（LAWSON）3月29日宣布，自7月左右起，開始試驗自午夜12點至清晨5點的深夜時段，採取完全沒有店員的營業模式。由於人手不足，要求檢討便利商店每天24小時營業的聲音愈來愈大，此舉將驗證無人便利商店的構想是否可行。

フランチャイズ加盟店を含む2店舗で行う予定で、具体的な実施地域は検討中としている。期間は数カ月間の予定。来店者はスマートフォンアプリを使って解錠して店に入り、セルフレジやスマホを活用して決済する「ローソンスマホレジ」を使って商品を購入する。

預定在包括旗下連鎖特許加盟店的2間門市試行，正考慮挑選哪個地區的門市做為試驗店。這次試驗將為期幾個月。顧客以智慧型手機應用程式解鎖後進入店內，藉由運用自助收銀機和智慧型手機結帳與支付的「羅森智慧型手機收銀機」購物。

コンビニ業界では先週、セブン－イレブン・ジャパンが営業時間の短縮実験を始めるなど、24時間営業の見直しを摸索する動きが出ていて、ローソンでは、デジタル技術を使った人手不足対策に乗り出します。

在日本超商業界，「日本7-Eleven」（Seven-Eleven Japan）上週（譯按：本報見報已是上上週）開始試驗縮短營業時間等（新的營運模式），正探尋檢討（目前的）24小時營業制。羅森則利用數位技術，針對人手不足的問題積極採取對策。

ニュース・キーワード新聞辭典

解錠（かいじょう）する：動詞，解鎖。例：解錠とは錠（じょう）を壊（こわ）さずに開（あ）けること。（解鎖是指在不破壞鎖的情況下打開鎖。）

乗（の）り出（だ）す：動詞，本文作積極採取（從事）…。例：具体的（ぐたいてき）な対策（たいさく）に乗り出す。（積極採取具體對策。）

単語を読みましょう

深夜帯（しんやたい）／無人化（むじんか）／人手不足（ひとでぶそく）／コンビニ（コンビニエンスストア的縮寫、英文convenience store，便利商店）／フランチャイズ（英文franchise，加盟連鎖、特許加盟）／加盟店（かめいてん）／店舗（てんぽ）／来店者（らいてんしゃ）／スマートフォンアプリ（英文smartphone application，智慧型手機應用程式、行動應用程式）／セルフレジ〔英文self+regi（ster），自助（式）收銀（結帳）機（台）〕／短縮（たんしゅく）／摸索（もさく）／デジタル〔英文digital，數字（位）的〕／決済（けっさい）

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